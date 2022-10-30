Украина альтернативными неморскими путями может экспортировать до 3 млн тонн зерна в месяц.

Украинские аграрии в сотрудничестве с Министерством агрополитики нашли способ сохранять остатки зерна после блокировки российским агрессором "зерновой сделки".

Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Денис Марчук.

"Мы думаем об альтернативах сохранения зерна. У нас не хватает элеваторов в связи с войной и оккупации территорий, но было предложено Министерством агрополитики решение в виде крупных полимерных мешков, которые они реализуют на бесплатной основе. Один такой мешок может хранить около 200 тонн продукции. Однако, к сожалению, не всю продукцию в нем можно хранить. Например, семена подсолнечника", - отметил он.

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При этом, по словам Марчука, экспорт зерна продолжается альтернативными логистическими цепями.

"Альтернативные логистические направления никуда не делись. Мы не приостановили их развитие. И по железной дороге, и через речные порты, и автомобильными путями наше зерно продолжает поставляться. Но, конечно, там есть определенные ограничения. При всем желании всеми этими маршрутами сможем реализовать не более 3 млн тонн в месяц", - отметил он.

"Зерновая инициатива" - что известно

Соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции было подписано 22 июля в Стамбуле (Турция). Соглашением предусмотрено 120 дней для вывоза украинского зерна с возможностью пролонгации срока действия.

Первое с начала полномасштабной российской войны в Украине судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

24 октября в Министерстве инфраструктуры Украины сообщили, что из-за задержки Россией инспекции судов в Босфоре украинские порты работают на 25-30% своих мощностей.

В своем обращении 26 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже 175 судов заблокированы из-за сознательной задержки Россией украинского продовольственного экспорта.

В рамках "зерновой инициативы" уже 397 судов экспортировали через порты Большой Одессы 9 млн тонн украинской агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы". Заявление прозвучало на фоне взрывов в Севастопольской бухте.

Европейский Союз призывает Россию отменить решение о приостановлении участия в реализации соглашений "зерновой инициативы".

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