Минобороны России обвинили Украину в том, что она атаковала корабли, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора".

В субботу, 4:20 утра корабли Черноморского флота были атакованы на своих пунктах базирования в Севастополе.

Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

В российском ведомстве утверждают, что за атакой стоит Украина, которая для этого использовала десять БПЛА и семь автономных морских беспилотников.

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В РФ заявляют, что все цели были уничтожены, а российский флот почти не пострадал. Так, морской тральщик "Иван Голубец" получил незначительные повреждения.

В Минобороны России обвинили Украину в том, что она атаковала корабли, которые обеспечивают безопасность "зернового коридора".

"Подготовка данного "террористического акта" и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов", - заявляют в ведомстве страны-оккупанта.

Они также добавляют, что якобы эти британские специалисты участвовали в подрыве российских газопроводов.

Ситуация в Крыму

Россия оккупировала полуостров Крым в 2014 года. За восемь лет его превратили в военную базу.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ использует полуостров в качестве перевалочного пункта для переправки боеприпасов и техники на юг Украины, где сейчас идут жестокие бои.

Как ранее сообщал УНИАН, в последние месяцы в Крыму, который Россия неоднократно называла неприкосновенным, происходят взрывы.

Самое громкое ЧП случилось на военном аэродроме "Саки", когда сгорели десятки истребителей ВС РФ. Также произошли взрывы на Крымском мосту прогремел взрыв.

Позже стало известно, что, из-за взрыва на Крымском мосту было повреждено 1,3 километра железнодорожного полотна.

Военный эксперт Роман Свитан прогнозирует мощный удар по Крымскому мосту, после которого полуостров превратится в котел.

29 октября заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко написал в своем Telegram, что в Севастопольской бухте якобы взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ – в том числе фрегат и десантный корабль.

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