Производители говядины испытывают трудности с тем, чтобы накормить животных.

Лето 2025 года может стать самым теплым в истории Великобритании. Некоторые фермеры будут вынуждены сократить размер стад, что скажется на мясной промышленности страны. Об этом пишет Reuters.

Фермеры начали использовать зимние запасы кормов из-за отсутствия травы на полях, что увеличивает расходы. Это последствия самой засушливой весны в Англии за последние 100 лет и самого засушливого периода с января по июль с 1929 года.

Прогнозируется, что нынешнее лето будет самым теплым в Соединенном Королевстве с начала наблюдений в 1884 году, подвинув 2018 год с первого места.

Местные жители сравнивают потрескавшуюся от засухи землю с австралийскими или американскими прериями. Им пришлось отказаться от выпаса коров еще два месяца назад. Вместо этого их кормят дважды в день смесью силоса, сена и зерновых, чтобы обеспечить животным необходимые питательные вещества.

В целом цены на продовольствие в Великобритании за год выросли на 4,9%, причем основную часть расходов составляла говядина. Несопоставимая с украинскими реалиями, для местных жителей, тем не менее, эта цифра довольно значима.

Хотя для некоторых фермеров, выращивающих клубнику и малину, солнечная весна принесла рекордный урожай, такие культуры, как капустные - включая брокколи, капусту и цветную капусту - пострадали и их предложения уже не хватает.

По данным министерства сельского хозяйства Великобритании, в прошлом году производство говядины в Соединенном Королевстве достигло 5,4 миллиарда долларов в денежном эквиваленте.

Великобритания - один из ключевых поставщиков на рынок говядины Европейского Союза вместе с южноамериканскими производителями.

Производство говядины в Украине

Что касается Украины, по данным Европейской Бизнес Ассоциации, отрасль почти вдвое сократила объемы за последнее десятилетие - с 417 тысяч тонн в 2014 году до 231 тысяч тонн в 2024 году.

Среди основных причин называют сокращение поголовья крупного рогатого скота, рост себестоимости содержания, энергетические и кормовые расходы и общую экономическую ситуацию в стране.

Также украинцы стали намного меньше есть говядины - почти в 2,5 раза, чем в среднем в мире. Теперь граждане Украины отдают предпочтение более дешевой курятине.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине же, для сравнения, продовольственные цены выросли за год почти на 20%, по данным Госстата. В чем мы действительно схожи с британцами, так это в том, что и у нас больше всего выросли цены на мясо - это 25,4%.

Растут и цены на хлеб - по ним тоже дают прогноз на повышение в районе 15-20% до конца года. Причем украинские аграрии пока придерживают рожь, надеясь на рост спроса.

