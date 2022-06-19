В прошлом году на британских фермах работали около 20 000 украинцев.

Полномасштабная война, которую Россия развязала против Украины, лишает британских фермеров рабочей силы.

В прошлом году на британских фермах работало около 20 000 украинцев, однако после вторжения цифра существенно уменьшилась. Об этом говорится в материале Bloomberg.

"В прошлом году украинцы получили около 67% из 30 000 сезонных виз Великобритании для работы на фермах, но этот процент снижается… По мере созревания урожая британские производители обращаются к таким странам, как Таджикистан, Молдова и Непал, чтобы компенсировать разницу, но, согласно отчету лондонской благотворительной организации Work Rights Centre, это может быть не так просто, как кажется", - говорится в материале.

Исполнительный председатель British Apples and Pears Али Каппер ожидала, что 60% ее рабочей силы в этом сезоне будут украинцами, но теперь это, скорее всего, составит около 10%. По ее словам, это снизит производительность, поскольку для обучения новых работников требуется время.

"Это означает, что сбор за килограмм стоит дороже, и когда вы сталкиваетесь со всей инфляцией, с которой сталкиваемся мы, это довольно бесполезно", — сказал Каппер.

Война в Украине и урожай:

7 июня 2022 года стало известно о том, что Украина осталась без черешни из Мелитополя.

11 июня 2022 года украинцам рассказали, будут ли они есть херсонские арбузы и мелитопольскую черешню.

14 июня стало известно о том, что фермеры из Мелитополя тоннами выбрасывают помидоры, так как россияне не дают вывозить овощи.

Вас также могут заинтересовать новости: