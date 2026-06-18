Из-за нехватки лисичек Европа вынуждена искать грибы в Украине

Поставщики присматриваются к качественным украинским лисичкам.

В Европе этим летом наблюдается дефицит лисичек из-за неурожая в балканских странах, вызванного постоянной засухой и высокими температурами. Поэтому европейские поставщики рассматривают возможность закупки украинских лисичек, которые являются вполне качественной альтернативой, говорит Лиза Никлас из баварской компании Pilze Niklas изданию FreshPlaza.

"Литва и Украина являются основными потенциальными альтернативами. Однако в Литве доступные предложения ограничены, поскольку страна относительно небольшая, а объемы сбора урожая сильно зависят от погодных условий. Украинская продукция часто немного темнее и выглядит несколько более потертой. Однако с точки зрения качества она в целом хороша и является важной альтернативой для поставок", – отмечает Никлас.

Ранее на рынке ЕС были популярны лисички из российской Калуги, которые сейчас не поставляются из-за бойкота товаров из страны-оккупанта. Их место заняли лисички из Беларуси, отличающиеся высоким качеством. Однако в этом сезоне поставки из союзной Кремлю страны тоже оказались под вопросом.

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Традиционно пик сезона лисичек приходится на период с июля по август и часто продолжается до сентября. В настоящее время их предложение в Евросоюзе достаточно ограничено из-за задержки сбора и плохого урожая в основных европейских странах-производителях. Соответственно, ограниченные поставки грибов спровоцировали рост цен.

Никлас не берется прогнозировать, как будет вести себя рынок лисичек в этом году, и говорит, что грибов будет не хватать в течение следующих двух недель.

Экспорт агропродукции из Украины – последние новости

В мае Украина отправила на экспорт 229,18 млн штук куриных яиц на общую сумму 23,9 млн долларов, что стало лучшим показателем по объему за последние 7 лет.

В прошлом месяце Украина также установила пятилетний рекорд по объему экспорта мяса птицы, которого было отправлено за границу 43 635 тонн. И куриные яйца, и мясо птицы в основном закупают страны Европейского Союза.

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