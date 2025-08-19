Отмечается, что урожай кофе в Бразилии будет меньше, чем ожидалось.

Кофе сорта арабика на бирже в Нью-Йорке подскочил до самого высокого уровня за два месяца. Трейдеры опасаются, что холодная погода и легкие заморозки могут снизить урожай в Бразилии, которая является крупнейшим производителем кофе.

Издание Bloomberg пишет, что растет обеспокоенность тем, что в этом году урожай кофе в Бразилии будет ниже ожидаемого из-за неблагоприятных погодных условий.

"Беспокойство вызывает не только текущий урожай, но и урожай 2026 года, который может быть ограничен, поскольку периоды холодной погоды уже приводят к раннему цветению", - аналитика McDougall Global View Майкла Макдугалла,

Видео дня

Наиболее активный фьючерсный контракт вырос во вторник, 19 августа, на 2,6%. Цены растут пятую сессию подряд.

По словам брокера Sucden Financial Ltd Гарри Ховарда, рост цен в последние несколько дней вызван более медленным, чем ожидалось, экспортом из Бразилии, и сообщениями о заморозках в основных кофейных регионах Сул-де-Минас и Серрадо. Однако он добавил, что рост цен "может иссякнуть", поскольку объемы торгов резко сократились за последнюю неделю.

Согласно опросу Coffee Trading Academy, в сезоне 2025-26 годов общий урожай кофе сортов арабика и робуста в Бразилии составит 63,9 млн мешков по 60 кг каждый, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году.

Цены на кофе - последние новости

Цены на кофе сорта арабика упали до самого низкого уровня за семь месяцев. Сухая погода помогла ускорить сбор урожая в Бразилии на фоне опасений по поводу слабого спроса. 2 июля самый активный контракт упал на 1,8% до 2,87 доллара за фунт, что является самым низким показателем с ноября 2024 года.

Позже издание The Independent сообщило что с начала 2023 года до конца 2024 года цены на арабику выросли на 190%, а цены на более дешевые зерна робусты выросли на 263% за тот же период.

Вас также могут заинтересовать новости: