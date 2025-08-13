Подсолнечное масло дорожает: ожидать ли украинцам дефицита из-за плохого урожая

Отмечается, что некоторым заводам выгоднее перерабатывать сою и рапс.

Уменьшение урожая подсолнечника в Украине отразится на ценниках в магазинах. Подсолнечное масло уже начинает дорожать.

Издание "Телеграф" пишет, что, по данным "Электронной зерновой биржи" Украины, засуха в Днепропетровской и Николаевской областях сократит урожай подсолнечника на 1 млн тонн. При этом, согласно прогнозам, в этом году соберут 13,5-14 млн тонн.

Что касается роста цен на подсолнечное масло, то продукт сейчас дорожает из-за дефицита предложения производителей, потому что заводам выгоднее перерабатывать сою и рапс.

Кроме того, эксперты считают, что цены растут не столько из-за опасений снижения урожая подсолнечника, сколько из-за того, что предыдущие запасы урожая заканчиваются, а также оказывает влияние инфляция.

Цены на подсолнечное масло в супермаркетах Украины

В АТБ бутылка в 850 грамм обойдется в 60,50 грн/кг.

В Сильпо цены на такой же объем масла стартуют от 57,99 грн/кг.

В Varus продукт можно купить по 55,90 грн/кг со скидкой.

Урожай в Украине 2025 - последние новости

Ситуация с урожаем фруктов и ягод в Украине в этом году не самая лучшая: яблоки самые дорогие за всю историю независимости, а почти все персики - импортные.

Фермер Сергей Леонов из Киевской области рассказал, что 10% облепихи после заморозков пропало, поэтому по ягодам есть тенденция снижения урожая где-то процентов на 30% по сравнению с прошлым годом.

