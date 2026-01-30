Из-за нехватки поставок из Турции в Украине существенно подорожали огурцы: какие цены сейчас

Овощи уже на 61% дороже, чем год назад.

Цены в Украине на огурцы от поставщиков достигли диапазона 120-150 грн/кг, что в среднем на 10% больше, чем неделей ранее. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Спрос на тепличные огурцы в Украине остается стабильно высоким, при этом их предложение существенно сократилось, что ведет к удорожанию товара. Тепличные овощи сейчас реализуют лишь единичные украинские комбинаты. Главным поставщиком на внутреннем рынке остается Турция.

В то же время цены на тепличные огурцы выросли и в самой Турции. Поэтому на текущей неделе импортные огурцы на внутренний рынок поступали малообъемными партиями и слишком низкого качества.

В целом цены на огурцы в Украине в среднем на 61% превышают показатели января 2025 года. Впрочем, аналитики прогнозируют, что подобная ценовая ситуация является временным явлением. Уже на следующей неделе цены на тепличные огурцы могут стабилизироваться после нормализации поставок турецкой продукции.

Цены на огурцы в супермаркетах Украины

Импортный турецкий огурец предлагают приобрести в Novus за 144 грн/кг.

Огурец экстра в Сильпо стоит 179 грн/кг.

В АТБ огурцы из Турции продают по цене 169,89 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

В Украине вторую неделю подряд дорожает морковь. Ее стоимость за предыдущие семь дней выросла в среднем на 26%. При этом цены на морковь все еще намного уступают показателям января прошлого года, когда этот овощ стоил значительно дороже.

Аналогичная ситуация и с некоторыми другими овощами борщевого набора. Так, цены на картофель тоже пошли вверх в середине января после длительного плато. Общая тенденция овощей борщевого набора к подорожанию связана с нехваткой мощностей для хранения этой продукции у фермеров.

