В то же время цены на продукты "борщевого набора" в этом году будут приемлемыми.

Эра дешевых натуральных фруктов и овощей в мире завершается. Такое мнение в интервью Центру экономической стратегии высказал президент украинской плодовоовощной ассоциации Тарас Баштанник.

Он отметил, что причина такой тенденции - рост себестоимости производства, дефицит рабочей силы и проблемы с климатом.

По словам специалиста, в этом году высокие цены на продукты в Украине преимущественно вызваны погодными условиями, которые негативно повлияли на урожай. При этом Баштанник убеждает, что производители не озолотились на повышении стоимости.

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"Если я, например, в этом году собрал землянику садовую, клубнику урожайностью 10 тонн с гектара, а плановая считается 17-20 тонн - я собрал вдвое меньше, но цена в этом году была не плановая 55-60, а 100-120-130 гривень", - отмечает Баштанник, добавляя, что только 5-10% производителей смогли хорошо заработать.

В то же время, отвечая на вопрос, что ожидать от цен на овощи "борщевого набора" в этом году, эксперт отметил, что погодные условия способствуют удешевлению картофеля - базового элемента набора. Кроме этого, учитывая количество площадей, отведенных под капусту, на нее не будет космических цен.

"С августа-сентября цены на все позиции борщевого набора, если не будет какого-то форс-мажора, будут приемлемыми", - отметил он.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине подешевела морковь, а взамен подорожал огурец. Также растут цены на черешню. Она подорожала со 150-200 до 180-220 грн/кг. К тому же земляника садовая (клубника) подскочила в цене со 100-170 до 160-260 гривень за киограмм.

Зато в начале июля в Украине стремительно подешевела голубика. Отмечается, что за неделю стоимость ягоды упала на 25%. В то же время, стоимость ягоды остается дороже чем в аналогичный период 2024 года.

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