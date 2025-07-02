Ожидается, что в этом году мировой спрос на кофейные зерна снизится на 0,5%.

Цены на кофе сорта арабика упали до самого низкого уровня за семь месяцев. Сухая погода помогло ускорить сбор урожая в Бразилии на фоне опасений по поводу слабого спроса.

Издание Bloomberg пишет, что самый активный контракт упал на 1,8% до 2,87 доллара за фунт, что является самым низким показателем с ноября 2024 года.

В течение следующих пяти дней ожидается сухая погода, что должно еще больше ускорить сбор урожая, сообщил метеоролог Vaisala Брэндон Фокс.

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Снижение цен указывает на "значительное снижение премии за погодный риск на рынке", написал в своей заметке трейдер Sucafina Илья Бызов.

"Она может вернуться, если прогнозы будут указывать на похолодание", - указал он.

Фьючерсы упали более чем на 31% по сравнению с февральскими максимумами, что обусловлено улучшением прогнозов по производству в Бразилии, которая является крупнейшим производителем. Первые отчеты свидетельствуют о восстановлении урожайности и более высоком проценте крупных зерен по сравнению с предыдущим сезоном, сообщила Sucafina.

Ожидается, что в этом году мировой спрос снизится на 0,5%, поскольку розничные цены остаются высокими, несмотря на недавнее падение цен на зеленый кофе, сказал глава группы по сельскохозяйственным товарам Rabobank Карлос Мера.

Цены на кофе - последние новости

30 января мировые цены на кофе, в частности, на арабику, достигли рекордных отметок - выше 3,60 доллара за фунт, потому что в Бразилии запасы упали до минимума и были опасения по поводу нового урожая.

В свою очередь экономический эксперт Олег Пендзин указал, что если на мировом рынке цены на кофейные зерна подскочили в 3,5 раза, то в Украине стоимость чашки кофе подорожала относительно несильно.

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