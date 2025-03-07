По данным эксперта, на мировом рынке кофейные зерна подскочили в цене в 3,5 раза.

Мировые цены на кофе резко выросли из-за засухи в странах-производителях и сокращения предложения на рынке. Это отражается на стоимости напитка и в украинских супермаркетах.

Как рассказал в комментарии УНИАН экономический эксперт Олег Пендзин, если на мировом рынке цены на кофейные зерна подскочили в 3,5 раза, то в Украине стоимость чашки кофе подорожала относительно несильно:

"Увеличение цены на кофе в Украине связано с подорожанием кофе на мировом рынке, огромными засухами, которые были в странах традиционного производства кофейных зерен и резким уменьшением предложения кофе на мировом рынке. Поэтому все объективно. Посмотрите, что происходит на мировых рынках - кофе скачет как больной".

Согласно данным портала Минфин, в Украине средние потребительские цены на кофе в марте выросли более чем на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперт отметил, что из-за подорожания сорта арабика кофейни все чаще используют более дешевую робусту, которая содержит больше кофеина, но имеет менее изысканный вкус. На рост цены в Украине также влияют общая инфляция, стоимость электроэнергии и заработная плата работников.

Видео дня

"Если засуха в мире продолжится, цены на кофе и в дальнейшем будут расти. В Украине ситуация аналогичная - осадков не было, земля высыхает, что может повлиять на урожай многих культур", - добавил Пендзин.

Как пишет агентство Reuters, мировые кофейные трейдеры и обжарщики кофе сократили свои закупки до минимального уровня, поскольку кофейная отрасль страдает от резкого скачка цен. Так, фьючерсы на сорт арабики на бирже ICE выросли на 70%.

Генеральный директор эквадорской компании Elcafe Ренан Чуэйри отметил, что впервые его предприятие не смогло продать весь запланированный годовой объем товара до марта:

"Обычно к этому времени все было бы распродано, но пока что мы продали менее 30% продукции. Значительное повышение цен съедает денежные потоки клиентов, они не имеют достаточно денег, чтобы купить то, что им нужно".

Отмечается, что главной причиной резкого скачка цен является падение производства кофе в ключевых регионах, особенно в Бразилии. Это привело к уменьшению предложения кофейных зерен. Однако до конца года стоимость арабики может упасть на 30% из-за ожидаемого хорошего урожая и сокращения спроса. Но пока цены существенно не снизятся, значительная часть кофейной индустрии может понести значительные потери.

Цены на продукты в Украине

Напомним, на днях в Украине зафиксировали снижение цен на картофель. Сейчас они в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели, однако на 18% выше, чем в прошлом году.

В начале марта в Украине также начали снижаться цены на огурцы. Главной причиной удешевления стало то, что почти все местные тепличные комбинаты начали продавать свою продукцию.

Вас также могут заинтересовать новости: