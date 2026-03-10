Украинские аграрии понесут колоссальные потери из-за войны на Ближнем Востоке

Доходность выращивания только кукурузы в Украине упадет на 12%.

Украинские аграрии несут дополнительные убытки из-за войны в Иране за счет удорожания топлива, удобрений, фрахта судов и перераспределения рынков сбыта. Новые вызовы также могут отразиться на урожайности культур.

Расчеты Украинского клуба аграрного бизнеса свидетельствуют, что прибыльность выращивания, например, кукурузы может снизиться из-за боевых действий на 12%. Так, в общей структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции доля топлива колеблется в пределах 9-12% в зависимости от культуры.

"При выращивании кукурузы для проведения всех производственных операций на 1 га используется около 55 литров дизельного топлива. Только текущий рост цены на этот ресурс в этом сезоне заставит агрария увеличить свои расходы на дополнительные 1 100 грн на 1 га", – сообщают в УКАБ.

Видео дня

От цены на газ зависит себестоимость производства азотных удобрений. Они уже дорожают, и довольно ощутимо. Больше всего с января подорожал карбамид – 34%, до 39 000 грн за тонну.

"При сохранении текущих норм внесения, расходы на удобрения при выращивании все той же кукурузы вырастут на 27% до 9 000 грн. Однако возможен и другой вариант: снижение норм внесения азотных удобрений. В таком случае мы получим более низкую урожайность", – отмечают аналитики.

Рост стоимости фрахта судов даже на нынешние 4 доллара за тонну уже делает украинскую продукцию менее конкурентоспособной на мировом рынке.

"Вышеупомянутый рост расходов из-за войны на Ближнем Востоке в итоге приведет к снижению доходности выращивания сельскохозяйственных культур. Для кукурузы это падение составит около 12%", – подсчитали в УКАБ.

Влияние войны в Иране на цены – последние новости

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук прогнозирует в течение марта-апреля подорожание базовых продуктов в Украине из-за войны в Иране. Так, мясо и молочная продукция могут подорожать в пределах 5%, в то время как некоторые овощи прибавят в цене целых 10%.

Стоимость дизеля на заправках в Украине продолжает расти. Именно этот вид топлива подорожал во вторник, 10 марта, больше всего – в среднем до 72,92 грн/л.

Вас также могут заинтересовать новости: