Украина увеличила экспорт яиц более чем на треть
09:00, 11 декабря 2019Агро
39 0
В денежном выражении экспорт яиц составил 104,3 млн долл. – на 22% больше, чем за такой же период прошлого года.
Иллюстрация REUTERS
Украина в январе-ноябре текущего года экспортировала 129 тыс. тонн яиц в скорлупе, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Читайте такжеУкраина увеличила экспорт зерна до 26 миллионов тонн
Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС).
В денежном выражении экспорт яиц составил 104,3 млн долл., что на 22% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.
Импорт яиц в скорлупе в Украину отчетный период составил 4,9 тыс. тонн на общую сумму 19,1 млн долл.
Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе-октябре текущего года производство яиц в Украине выросло на 4% - до 14,3 млрд штук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter