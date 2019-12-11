Украина увеличила экспорт яиц более чем на треть

В денежном выражении экспорт яиц составил 104,3 млн долл. – на 22% больше, чем за такой же период прошлого года.

Украина в январе-ноябре текущего года экспортировала 129 тыс. тонн яиц в скорлупе, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении экспорт яиц составил 104,3 млн долл., что на 22% больше, чем за 11 месяцев прошлого года.

Импорт яиц в скорлупе в Украину отчетный период составил 4,9 тыс. тонн на общую сумму 19,1 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе-октябре текущего года производство яиц в Украине выросло на 4% - до 14,3 млрд штук.