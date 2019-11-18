Украина увеличила производство мяса и яиц

С начала года было произведено 2,7 миллиона тонн мяса, 8,3 миллиона тонн молока, 14,3 миллиарда штук яиц.

Объем производства мяса в Украине в январе-октябре 2019 года составил 2,7 миллиона тонн (в живом весе), что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

По данным Госстата, производство молока в стране в январе-октябре сократилось на 3,6% - до 8,3 миллиона тонн. При этом производство яиц выросло на 4% - до 14,3 миллиарда штук.

В Госстате отметили, что приведенные данные не учитывают информацию c временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2018 году выросло на 1% - до 3,3 миллиона тонн, молока - сократилось на 2% - до 10 миллионов тонн, яиц - выросло на 4%, до 16,1 миллиарда штук.