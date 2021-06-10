С декабря 2021 года в Израиле будет запрещена торговля модными изделиями из натурального меха / фото ua.depositphotos.com

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха в модной индустрии. Соответствующее постановление вступит в силу в декабре 2021 года.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и сопряжена с неописуемой жестокостью и страданиями.  Мы сделаем израильский рынок модной одежды более экологически чистым, совершим добро по отношению к животным", - заявила министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль на своей странице в Twitter.

По ее словам, использование натуральных кожи и меха в модной индустрии "аморально и определенно излишне".

"Шубы из меха животных не могут прикрыть индустрию жестоких убийств, производящую их", - цитирует министра The Jerusalem Post.

Читайте такжеС 2021 года меховый рынок начал работать по новому стандарту FurMarkПри этом издание отмечает, что об избирательности запрета натурального меха стало понятно еще в октябре, когда Гамлиэль впервые объявила о намерении ввести ограничения. Так, торговля мехом все же должна остаться разрешенной, в частности, в научных, образовательных и религиозных целях. 

Отказ от натурального меха

В 2019 году американский штат Калифорния первым запретил производство и продажу изделий из натурального меха.

От использования натурального меха отказался итальянский бренд Prada.

Первая леди страны, супруга украинского президента Елена Зеленская отказалась от ношения натурального меха.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова