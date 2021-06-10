"Шубы из меха животных не могут прикрыть индустрию жестоких убийств, производящую их", - заявила министр охраны окружающей среды.

Израиль стал первой страной в мире, запретившей продажу натурального меха в модной индустрии. Соответствующее постановление вступит в силу в декабре 2021 года.

"Меховая промышленность является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и сопряжена с неописуемой жестокостью и страданиями. Мы сделаем израильский рынок модной одежды более экологически чистым, совершим добро по отношению к животным", - заявила министр охраны окружающей среды Гила Гамлиэль на своей странице в Twitter.

יוצאים לדרך עם מהלך היסטורי - חתמתי על איסור סחר בפרוות למטרות אופנה בישראל, והתקנות יכנסו לתוקפן בדצמבר הקרוב!



תעשיית הפרוות גורמת להרג של מאות מיליוני בעלי חיים בעולם וכרוכה באכזריות וסבל שלא יתוארו. יחד, נהפוך את שוק האופנה הישראלי לסביבתי יותר ונעשה חסד עם בעלי החיים! pic.twitter.com/zMnsQTE7e0 — גילה גמליאל - Gila Gamliel (@GilaGamliel) June 9, 2021

По ее словам, использование натуральных кожи и меха в модной индустрии "аморально и определенно излишне".

"Шубы из меха животных не могут прикрыть индустрию жестоких убийств, производящую их", - цитирует министра The Jerusalem Post.

Читайте такжеС 2021 года меховый рынок начал работать по новому стандарту FurMarkПри этом издание отмечает, что об избирательности запрета натурального меха стало понятно еще в октябре, когда Гамлиэль впервые объявила о намерении ввести ограничения. Так, торговля мехом все же должна остаться разрешенной, в частности, в научных, образовательных и религиозных целях.

Отказ от натурального меха

В 2019 году американский штат Калифорния первым запретил производство и продажу изделий из натурального меха.

От использования натурального меха отказался итальянский бренд Prada.

Первая леди страны, супруга украинского президента Елена Зеленская отказалась от ношения натурального меха.

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Перевод: Катерина Комолова