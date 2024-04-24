Оказалось, что это первый рыбак в Огайо, которого заметили впервые за последние два столетия.

Хищник под названием рыбак был замечен мертвым на обочине дороги в штате Огайо.

Рыбаки напоминают большую норку и считаютя "активными хищниками". Они охотятся на грызунов, но также едят фрукты и орехи. Это один из немногих видов животных, способных убить дикобраза. Хотя этот вид не находится под угрозой исчезновения, но в некоторых частях США, в том числе и в Огайо, он был истреблен, пишет Newsweek.

Однако несколько дней назад возле Кентского государственного университета был обнаружен погибшее на дороге жвотное, похожее на рыбака. Департамент природных ресурсов штата Огайо провел вскрытие животного. Оказалось, что это первый рыбак в Огайо, которого заметили впервые за последние два столетия.

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Этот погибший на дороге рыбак оказался беременной самкой, что свидетельствует о том, что этот вид возвращается в Огайо.

"Это здорово, что мы начинаем видеть их все больше и больше и получать больше сообщений о них в Огайо", - сказала Лори Браун, техник по исследованию дикой природы из Отдела дикой природы.

Где обитают рыбаки

Рыбаков чаще всего можно встретить в Новой Англии, Теннесси, северных штатах Великих озер, северных Скалистых горах и на Западном побережье.

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