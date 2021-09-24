Уже в осенней коллекции 2022 года не будет изделий из натурального меха.

Французский холдинг Kering, в который входят такие известные модные дома как Gucci, Yves Saint Laurent и Bottega Veneta, заявил сегодня, что все входящие в него бренды откажутся от использования натурального меха.

"Пришло время сделать еще один шаг вперед и прекратить использование меха во всех наших коллекциях. Мир изменился вместе с нашими клиентами, и роскошь, естественно, должна адаптироваться к этому", - заявил Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор Kering.

В осенней коллекции 2022 года уже не будет изделий из натурального меха.

Этот шаг Kering является символическим, поскольку большинство входящих в него брендов ранее уже отказались от использования меха - официально, как Gucci, или фактически, как Balenciaga, Bottega Veneta и Alexander McQueen. Только Yves Saint Laurent и Brioni иногда еще использовали натуральный мех в своих коллекциях, отмечает kommersant.

Читайте такжеИзраиль первым в мире запретил натуральный мех в модной индустрии

Отказ от натурального меха

В последние несколько лет все больше модных домов отказывается от использования натурального меха — ранее об этом заявили Valentino, Chanel, Armani, Prada, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren.

В феврале 2020 года стало известно, что первая леди Украины, супруга украинского президента Елена Зеленская принципиально отказалась от ношения натурального меха. По данным активистов, в Украине за последние четыре года от натурального меха отказались Andre Tan, Bevza, Navro и еще несколько дизайнеров.

А в США Калифорния стал первым штатом, где запретили производство и продажу одежды и аксессуаров из меха животных. Соответствующий законопроект подписал губернатор Калифорнии Гавин Ньюсом. Так, с 2023 на территории штата будет действовать запрет на производство и продажу изделий из меха животных.

Как сообщал УНИАН, прошлой осенью модный бренд Louis Vuitton выпустил домашние тапочки, которые вошли в рождественскую коллекцию. Тапочки сделаны из норки. Коллекция представлена в четырех цветах - в белом, нежно-розовом, сером и светло-коричневом цветах. А вот стоят они $2 тыс.

Автор: Ирина Погорелая