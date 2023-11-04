Новый анализ показывает значительное снижение доступности пресной воды в Южной Америке, большей части Африки, а также в центральной и северо-западной Австралии.

То, что вода является ключом к жизни на Земле, является общеизвестным фактом. Однако немногие знают, что лишь около 1% всей воды на планете - это пресная вода, доступная людям, растениям и наземным животным.

Остальное находится в океанах или "заперто" в полярных ледниковых щитах и скалах. В мире, где климат меняется, глобальное распределение этого 1 процента приобретает совершенно новое значение, пишет в статье для The Conversation Кевин Коллинз, старший преподаватель по окружающей среде и системам из Открытого университета (The Open University, Великобритания).

Он пишет, что новое исследование показало, что за последние два десятилетия (2001-2020 годы) Южное полушарие нашей планеты высыхало сильнее, чем Северное. Его авторы предполагают, что основной причиной является погодное явление, известное как Эль-Ниньо, которое возникает каждые несколько лет, когда вода в восточной части Тихого океана теплее, чем обычно.

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Результаты основаны на данных спутников и измерениях стока рек и ручьев, что позволило авторам смоделировать и рассчитать изменения в доступности воды. Доступность воды - это чистая разница между количеством воды, поступившей в ландшафт в виде осадков на суше, и водой, удаляемой в атмосферу в результате общего испарения или растениями через листья.

Несмотря на то, что Южное полушарие занимает лишь четверть мировой суши (исключая Антарктиду), оно, по-видимому, оказывает значительно большее влияние на глобальную доступность воды, чем Северное полушарие.

Новый анализ показывает значительное снижение доступности воды в Южной Америке, большей части Африки, а также в центральной и северо-западной Австралии. Однако в некоторых регионах, например, в южной части Южной Америки, воды будет больше.

Напротив, несмотря на значительные различия между регионами, исследование предполагает, что доступность воды в Северном полушарии более или менее сбалансирована. Частично это связано с обширным антропогенным воздействием, таким как ирригация, плотины и производство продуктов питания. Подобные факторы более актуальны в Северном полушарии, поскольку там проживает около 90 процентов мирового населения.

То, что происходит на юге, влияет и на север

Каковы возможные последствия, если Южное полушарие высыхает больше, чем Северное? Частично ответ кроется в регионах, которые, скорее всего, столкнутся с усилением засушливости. Южная Америка включает в себя тропические леса Амазонки, которые являются ключевым регулятором климата, а также глобально важной средой обитания видов и домом для многих коренных народов.

Высыхание тропических лесов приведет к уменьшению растительности и увеличению риска пожаров. Это было бы плохой новостью для людей и животных, живущих в лесу, и потенциально может привести к выбросу миллиардов тонн углерода, который в настоящее время содержится в лесной растительности и почвах.

Южная Америка также является крупным экспортером сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, такой, как соя, сахар, мясо, кофе и фрукты. Изменения в доступности воды усилят нагрузку на продовольственные системы во всем мире.

Засушивание на большей части территории Африки также представляет собой реальную проблему. Этот огромный континент имеет множество климатических зон и социально-экономических контрастов, а ресурсы для смягчения последствий и адаптации зачастую ограничены.

Давление на продовольственные системы и среду обитания создаст дополнительный стресс на всем континенте, который уже страдает от роста мировых цен на продукты питания, связанного с инфляцией и войной в Украине.

Урожайность основного продукта маниоки снижается из-за засухи. Экспорт таких товаров, как кофе и какао, также может сократиться, что приведет к потере средств к существованию, бедности и голоду.

Северо-запад Австралии – одна из величайших диких территорий страны. Но было бы серьезной ошибкой считать регион "пустым" и, следовательно, неважным с точки зрения засыхания.

Высыхание изменит структуру растительности и еще больше повысит температуру, которая к 2100 году может превысить 35°C в течение большей части года, если темпы выбросов останутся высокими. Это будет иметь серьезные последствия для здоровья людей и среды обитания.

Аналогичным образом, засуха в центральной Австралии оказывает влияние на погоду и климат прибрежных районов, где расположено большинство крупных городов и населения Австралии. Тенденции к засухе также наблюдаются на юго-западе и юго-востоке страны, что приводит к стрессу и изменению среды обитания, лесным пожарам, истощению рек и негативному воздействию на здоровье людей, особенно в городских районах.

"Как и в случае со многими аспектами климата, точный характер и масштаб изменений и воздействий трудно предсказать или смоделировать на местном или региональном уровне. Но этот новый документ указывает на явные изменения в закономерностях и сложных климатических процессах в Южном полушарии, которые приведут к сокращению доступности воды во время явлений Эль-Ниньо", - отмечает Коллинз.

Вода на Земле - другие новости

Как сообщал УНИАН, спутниковые данные показывают, что в круговороте воды на Земле происходят изменения. Это грозит миру усилением ливней и засух. Согласно новым данным, пресные воды становятся все более пресными, а соленые - все более солеными во всем мире.

Ученые-климатологи ожидают, что по мере повышения глобальной температуры будет увеличиваться испарение с поверхности океана, что сделает верхний слой моря более соленым и добавит влаги в атмосферу. Это, в свою очередь, увеличит количество осадков в других частях мира, разбавив некоторые водоемы и сделав их еще менее солеными.

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