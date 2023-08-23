Угольная кислота ранее была обнаружена на других астрономических телах, но до сих пор не наблюдалась в межзвездном пространстве.

Молекула, присущая Земле и обычно связанная с жизнью, была обнаружена учеными в глубинах космоса. Угольная кислота (HOCOOH) найдена вблизи центра нашей галактики в молекулярном облаке галактического центра под названием G+0,693-0,027. Об этом пишет Newsweek.

Это третий случай обнаружения карбоновых кислот в космосе после уксусной и муравьиной, и первый случай, когда было обнаружено, что межзвездная молекула содержит три или более атома кислорода, говорится в исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal. Карбоновые кислоты - этот класс химических веществ, которые часто считаются одними из строительных блоков жизни.

"Наши наблюдения позволили нам узнать, что угольная кислота, которая до сих пор оставалась невидимой для наших глаз, сравнительно распространена в космосе, что делает ее важной частью для понимания межзвездной химии углерода и кислорода, двух фундаментальных химических элементов в любом пребиотическом процессе", - говорит Виктор М. Ривилла, исследователь из испанского Центра астробиологии и соавтор исследования.

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"Этот результат подтверждает, что путь, который мы выбрали, является правильным для поиска и обнаружения большего количества молекул, которые, как мы подозреваем, были ключом к появлению жизни на нашей планете", - добавил он.

Карбоновые кислоты представляют собой тип органических соединений, характеризующихся атомом углерода (С), который дважды связан с атомом кислорода (О) и одинарно связан с гидроксильной группой (-ОН). В частности, угольная кислота образуется при растворении СО2 в воде, а это означает, что она присутствует в повышенных концентрациях в наших морях из-за СО2 в атмосфере.

Многие теории о том, как развивалась жизнь на Земле, предполагают, что примитивная жизнь могла возникнуть из "первобытного бульона" из химических веществ, когда наша планета была еще очень молода. Некоторые предполагают, что эти химические вещества, в том числе карбоновые кислоты, могли попасть на Землю из космоса через кометы и метеориты.

Угольная кислота ранее была обнаружена на других астрономических телах, в том числе на ледяных спутниках Юпитера, в некоторых метеоритах и кометах и даже на Марсе и Меркурии, но до сих пор не наблюдалась в межзвездном пространстве.

Авторы объяснили, что открытие этих более сложных молекул в межзвездной среде может пролить свет на происхождение нашей планеты и жизни на ней.

"Таким образом, присутствие пребиотических углеродных молекул во внеземном материале убедительно свидетельствует о существовании карбоновых кислот возрастающей сложности в ISM (межзвездной среде), включая виды, связанные с аминокислотами. В этом контексте значительные усилия были направлены на поиск других кислот, таких как пропеновая или акриловая кислота, пропановая кислота, цианоуксусная кислота, гликолевая кислота, гидантоевая кислота и глицин, идентификация которых в [межзвездной среде] остается неуловимой", - сказано в исследовании.

Другие новости о космосе

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что океан на спутнике Юпитера Европе мог быть заселен в начале своего существования. По их словам, микробы, похожие на некоторые бактерии на Земле, которые используют углекислый газ как источник энергии, могли бы жить, используя доступные ресурсы на Европе.

А недавно новые данные с марсохода Perseverance выявили разнообразие органических молекул в горных породах в том месте, где когда-то на Марсе было озеро. Однако ученые подчеркнули, что наличие таких молекул не доказывает существование жизни на Марсе в прошлом или настоящем, а указывает на небиологические процессы на планете.

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