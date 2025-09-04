В кладке краснокнижной цапли обычно до пяти яиц нежно-голубого цвета.

В Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) заметили редкую цаплю рыжую. Ученые считают, что увидеть эту птицу - всегда большое событие.

Как рассказал орнитолог, кандидат биологических наук Сергей Курочкин, среди густых камышовых зарослей Нижнего Днестра живет одна из самых изысканных жительниц парка - цапля рыжая.

"Тихая королева камышей Нижнего Днестра... Она немного меньше серой цапли, однако отличается благородным окрасом: каштаново-рыжие оттенки на груди и шее сочетаются с пепельно-серой спиной, образуя удивительный узор", - рассказал ученый.

Рыжая цапля - мастер маскировки. Замерев среди камыша с вытянутой шеей, она становится похожей на стебель и может часами ждать добычу. Рацион этой птицы состоит из рыбы, амфибий, насекомых, ракообразных и мелких млекопитающих.

Гнездо рыжая цапля строит из тростника преимущественно в зарослях тростника. В кладке - от 3 до 5 яиц нежно-голубого цвета. В высиживании и выкармливании птенцов участвуют обе птицы.

Сохранение популяции рыжей цапли в Нижнеднестровском парке, говорит Курочкин, напрямую зависит от поддержания естественного водного режима реки Днестр.

"Без экологических попусков из Днестровского водохранилища плавни пересыхают, теряются места гнездования, а численность вида сокращается", - пояснил орнитолог.

По его словам, вид относится к редким в Европе, его численность сокращается из-за потери водно-болотных угодий, а в Украине удивительная птица включена в Красную книгу. Основные угрозы для нее в Украине - это мелиорация, осушение плавней, антропогенное давление и изменения гидрологического режима Днестра.

"Вид является индикатором состояния экосистемы: наличие рыжей цапли свидетельствует о сохранности и богатстве камышовых биотопов. Встреча с рыжей цаплей - всегда событие. Она олицетворяет величие природы и одновременно её хрупкость", - отмечает Курочкин.

