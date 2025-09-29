Нетипичная окраска птицы объясняется избытком пигмента меланина в перьях.

Украинские полярники возле своей антарктической станции "Академик Вернадский", что на острове Галиндез, зафиксировали пингвина с редким "отклонением" - у него нет белых висков. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре и обнародовали соответствующее видео.

"Смотрите, какого необычного пингвина сняла биолог Зоя Швыдка возле "Вернадского". У него почти нет белых полос на висках и затылке, хотя они являются одним из маркеров вида субантарктических пингвинов. Именно эти птицы - самые распространенные на нашем острове Галиндез. В сезон их количество здесь может достигать 7 тысяч!", - отмечают ученые.

По их словам, нетипичная окраска пингвина объясняется избытком пигмента меланина в перьях - природного темного пигмента, который производит организм людей и животных. Он отвечает за цвет кожи, волос, перьев и радужки глаза.

Меланизм или чрезмерное накопление меланина, объясняют ученые, это генетически обусловленное явление, противоположное альбинизму. Оно может наблюдаться при нормальных условиях у многих видов, даже если для них типична другая окраска.

"Этот пингвинчик, кстати, выглядел здоровым и живым", - отмечают в центре.

Украинские биологи вспоминают, что в 2014 году наблюдали даже полностью черного пингвина. Однако такое явление - очень редкое среди этих птиц, поэтому ему посвящают отдельные научные статьи. Так, в одной из работ журнала "Полярная биология" за 2023 год описана встреча с субантарктическим пингвином со странной окраской.

В статье говорится: "Насколько нам известно, это второй официальный случай меланизма для этого вида со времени регистрации первого случая 1997 года и первый случай для этой колонии в заливе Надежды на крайнем севере Антарктического полуострова...".

Новости от украинских полярников

Напомним, недавно в Антарктике, на острове Галиндез, недалеко от украинской полярной станции "Академик Вернадский", почти одновременно родились двое тюленей Ведделла. Ученым удалось заснять, как самка кормит своего малыша - на видео можно увидеть большую мамочку, которая кормит свою пушистую "крошку" - в первые дни малыши этого вида тюленя весят 25-30 кг. При этом слышен разговор между мамой и малышом: животные издают интересные звуки, в которых чувствуется любовь и нежность.

