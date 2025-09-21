Животные издают интересные звуки, в которых звучат любовь и нежность.

Украинским ученым удалось заснять, как самка тюленя Ведделла кормит своего малыша - это одна из двух пушистых крошек, которые на этой неделе родились возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

На видео, которое обнародовали исследователи, можно увидеть большую самку, которая кормит свою маленькую "девочку". При этом слышен милый разговор между мамой и малышом: оба животных издают интересные звуки, в которых, несмотря на непонятность для людей, буквально "читается" любовь и нежность.

Как уточнили в Национальном антарктическом научном центре, видео снято в первые дни после рождения тюленя.

По словам ученых, в первые дни малыши этого вида тюленя обычно весят 25-30 кг. Они очень быстро растут на питательном материнском молоке, жирность которого 54%. К концу вскармливания, которое длится около 3 месяцев, вес детишек может достигать 90 кг, а взрослые тюлени весят 400 кг.

Пополнение в семье тюленей

Напомним, в Антарктике, недалеко от украинской полярной станции "Академик Вернадский", почти одновременно родились двое тюленей Ведделла. По окраске выглядит, что оба малыша - самки. Они увидели свет на острове Винтер, который расположен напротив острова Галиндез, где находится "Академик Вернадский". Полярники в основном наблюдают за семьями с дрона, именно таким образом они смотрели и за родами и очень сопереживали роженицам.

Успешность размножения тюленей Ведделла зависит от наличия морского льда - именно на нем или на берегах с удобным спуском в воду происходит рождение детенышей. С изменением климата количество этого льда сокращается. Соответственно - условия для рождения "медвежат" ухудшаются.

