Поведение "гостей" отличалось от обычного, они как будто собирались преждевременно гнездиться.

К украинской антарктической станции "Академик Вернадский", которая расположена на острове Галиндез, неожиданно пришли более 2 тыс. пингвинов, но потом исчезли. Ученые предполагают, что стая просто передохнула на острове.

Как рассказали в Национальном антарктическом научном центре, пингвины живут на Галиндезе примерно с октября (антарктическая весна) до мая (антарктическая осень). Именно в это время у этих интересных птиц брачный сезон. На зиму пернатые остров покидают.

По словам биолога Зои Швыдкой, ученые в течение зимы наблюдали, как на Галиндезе останавливались небольшие группы пингвинов, обычно на другой стороне от станции. Обычно их было по несколько десятков, иногда - сотен, но не более 500. Однако в середине августа на Галиндез прибыла почти 1 тысяча пингвинов. Больше всего их было на другом конце острова, где пологий берег, но некоторые группы было видно и из окон станции. Уже через неделю количество птиц возросло до 2100.

"Кроме количества, отличалось и поведение. Если зимние группки в основном прятались в низинах, то здесь некоторые вылезали на скальные возвышения и там сидели - это типичные места для построения гнезд. Еще часть "покусывала" комья снега, как будто проверяла их на прочность - движения и поведение были очень похожи на те, которыми летом они выискивают камешки в грязи", - рассказала Швыдкая.

Ученые подумали, что имеют дело с очень ранним возвращением пингвинов. Однако акваторию плотно затянуло льдом, и 24 августа остров снова почти опустел.

"Скорее всего, это была миграция стаи, охотящейся в море, с передышкой на Галиндезе. Поэтому говорить о большом возвращении пока рано", - констатируют ученые.

Наблюдения за поведением пингвинов, отмечают специалисты, важны в контексте изменения климата. Ведь в последние годы остров Галиндез буквально захватили теплолюбивые субантарктические пингвины, которые раньше здесь вообще не гнездились. Теперь в сезон их - до 7 тысяч.

Кроме того, важно отслеживать время масштабного возвращения этих птиц, потому что оно связано с ледовой ситуацией в акватории, где находится "Академик Вернадский".

"Этой зимой наша акватория не была забита льдом в течение длительных периодов, поэтому раннее возвращение вполне возможно. Продолжаем следить", - говорится в сообщении.

Напомним, в июле на острове Галиндез, где находится украинская полярная станция "Академик Вернадский", вернулись десятки пингвинов, которые ранее, в мае, вместе со всеми сородичами отправились в поисках пищи. Пингвины мчались по воде, как маленькие торпеды и быстро выбегали на берег. По словам ученых, пингвины могут выпрыгнуть на берег высотой до 3 метров, но для этого им надо разогнаться в воде, затем изменить угол движения и "вылететь" в воздух. В то же время по возможности они выбирают пологий берег и пользуются одними и теми же маршрутами.

