Ученый нашел на территории южной Бессарабии небольшую поляну, где чудом сохранился безвременник анкарский.

Специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область) пытаются уберечь редкий цветок - краснокнижную брандушку. Поэтому уникальное растение пересадили на территорию заповедника. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

"Одно из моих любимых зимних растений моей малой Родины - Украинской Бессарабии. Это по местному - брандушка, или безвременник анкарский (Colchicum ancyrense), занесенный в Красную книгу Украины как уязвимый вид", - рассказал ученый.

По его словам, ранее этот цветок рос в пределах парка "Тузловские лиманы", но последние десятилетия исчез из-за антропогенного давления. Цветок считается среди первоцветов самым ранним эфемероидом - многолетним травянистым растением с коротким весенним циклом развития и летним периодом покоя.

Важно понимать, говорит ученый, что генетическая программа, которая заложена в этом крошечном цветке, сильнее обстоятельств, складывающихся каждый зимний сезон. Он объясняет, что ранее нашел на территории Южной Бессарабии, в районе города Татарбунары, небольшую поляну, где каким-то чудом сохранился безвременник анкарский. Именно там исследователь наблюдает за пробуждением цветка на Рождество.

"Его ареал в этих краях ежегодно сокращается и удивительное растение может скоро вообще исчезнуть. Поэтому, по специальной программе нацпарка и по согласованию Минприроды, под управлением нашей ученой Елены Бронсковой, мы вчера проводили пересадку брандушки в нацпарк, где она когда-то росла", - рассказал Русев.

Как писал УНИАН, на юге Одесской области, в городе Татарбунары Белгород-Днестровского района, второй раз за сезон зацвела белая акация. Это произошло, по словам ученых, из-за аномально высокой температуры воздуха.

В августе цветение не является нормой - обычно белая акация цветет в мае-июне. Вторую волну цветения спровоцировали аномально высокие температуры и засуха, и это свидетельствует о стрессе, который испытывают растения.

