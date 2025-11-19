В районе ЧАЭС проживает более ста лошадей Пржевальского.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике фотоловушки исследователей зафиксировали, как ночью редкие животные - лошади Пржевальского - "гуляют" в дикой природе.

Об этом рассказали в заповеднике и обнародовали интересное фото, сделанное в темноте.

Видео дня

"Даже в темноте безлюдной ночи жизнь в Чернобыльском заповеднике не замирает. Для лошадей Пржевальского ночь - не помеха, а еще одна возможность почувствовать свободу там, где природа получила шанс на возрождение", - говорится в сообщении.

Лошадь Пржевальского - подвид дикой лошади, названный в честь своего первооткрывателя, путешественника Николая Пржевальского. Сейчас это единственный вид собственно диких лошадей, существующий на свободе, и единственный представитель отряда конеподобных в дикой фауне Украины.

В частности, это акклиматизированные табуны в Чернобыльской зоне отчуждения, куда этих лошадей завозили несколькими этапами. В 1998-1999 годах - 31 особь: трех жеребцов из Лозовского конезавода и еще 28 лошадей (10 жеребцов и 18 кобыл) из заповедника "Аскания-Нова". В 2004 году популяцию пополнили еще 13 красавцев из киевского и одесского зоопарков. Однако они были выпущены без акклиматизации, из-за чего погибли и не оставили потомства.

Всего в процессе перевозки и приспособления погиб 21 конь, а основу новой популяции составляли 23 животных - два жеребца и 15 кобыл. Именно от них и началось развитие популяции в зоне отчуждения. По состоянию на 2018 год там уже было около 150 лошадей.

Лошади Пржевальского в Чернобыльском заповеднике

Напомним, ранее сообщалось, что редкие лошади Пржевальского настолько хорошо адаптировались в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, что отдыхают даже возле высоковольтной линии электропередач. На фото было зафиксировано более десятка лошадей, "тусующихся" на лугу, вокруг мощной башни высоковольтной ЛЭП.

Сегодня лошадь Пржевальского стала живым символом Чернобыльского заповедника - места, где природа, освобожденная от человеческого влияния, снова обретает баланс.

Вас также могут заинтересовать новости: