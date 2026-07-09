'Обманывает' рыбаков: в водоемах Украины размножается рыба, которую принимают за обычного сома

Еще один инвазивный вид, естественный ареал которого - Китай и Россия, случайно попадает в пруды и опустошает их.

В украинских водоемах появилась инвазивная рыба, которую рыбаки путают с европейским сомом, переносят в другие водоемы и ждут, что она вырастет, но напрасно - американский сомик остается маленьким на всю жизнь. Об этом рассказал УНИАН доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач.

"В пресных водоемах мы наблюдаем распространение инвазивного вида - американского черного сомика, который родом из Северной Америки", - сказал он.

Как пояснил специалист, ранее в Украине фиксировали только американского коричневого сомика, но он не размножался и его фиксировали лишь на территории Западной Украины, в частности в Шацких озерах на Волыни. Но в последнее время распространяется черный сомик, который достаточно агрессивен по отношению к другим видам.

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"К сожалению, люди воспринимают его распространение так, будто это привычный для нас европейский сом - промысловая вкусная рыба, которая очень популярна среди населения", - констатировал Квач.

Как пояснил ученый, американские сомики вырастают до 10-15 сантиметров, очень редко - до 20-25. То есть они не имеют никакого промышленного значения, однако для широкой публики внешне мало чем отличаются от молоди европейского сома. Исследователь предупредил:

"Поэтому рыбаки, поймав "чужака", снова отпускают его в водоем. Мол, пусть дорастет до больших размеров. Более того, их специально переносят в другие водоемы в надежде, что "малыши" подрастут до полутора-двух метров и когда-нибудь попадутся на крючок… Но нет - американский сом не вырастет. Он только начинает размножаться, оставаясь размером в 10 сантиметров, и "выедает" других рыб".

Это вредитель, который активно распространяется по Украине, добавил учёный.

Еще один инвазивный вид - ротан-головёшка, естественный ареал обитания которой - Китай и Россия. Раньше эта рыба встречалась преимущественно в Западной Украине, в Киевской области, а сейчас уже зафиксирована в Харьковской области и на востоке, рассказал учёный.

"Он тоже наносит значительный вред экосистеме, что очень плохо. Дело в том, что он размножается в рыбохозяйственных прудах, когда люди закупают мальков для зарыбления. То есть вместе с мальками, например, карпа или карася, в пруд попадают ротаны и таким образом распространяются", - рассказал специалист.

Он пояснил, что этот инвазивный вид очень агрессивен - буквально выедает мальков других рыб. В результате уже неоднократно случалось, что пруд буквально кишел ротанами, а промысловая рыба исчезала.

Виды рыб в Украине

Как писал УНИАН, в пресных водоемах Украины размножается красивая инвазивная рыба - солнечный окунь. Доктор Юрий Квач рассказал, что этот вид родом из Северной Америки, а в Европу попал как аквариумная рыбка в конце XIX века, а затем кто-то случайно выпустил "красавчиков" в природу в бассейне реки Рейн, откуда рыбки попали в Дунай, в Днестр, а где-то 10 лет назад - и в Днепр.

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