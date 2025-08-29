Эта змея поражает своими размерами.

Уникальной змее, которая имеет изящный узор, нужна срочная защита, чтобы она сохранилась в Украине. Как пишет "Телеграф", представители этого вида змей могут вырастать длиной в два метра и более, однако эти существа имели неоправданную славу.

Речь идет о полозе сарматском (Elaphe sauromates) или полозе палласов, который является одним из крупнейших и самых впечатляющих представителей семейства полозовых и обитает в степях, лесостепях и полупустынях Юго-Восточной Европы, в том числе и в южных регионах Украины.

По информации Института эколого-религиозных исследований, полоза можно встретить в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму.

"Эта змея не только поражает своими размерами - длина взрослого полоза может превышать 2 метра, а иногда достигать и 2,6 метра, - но и имеет интересное поведение и важное экологическое значение", - подчеркнули в "Телеграфе".

Известно, что эта змея обитает преимущественно в засушливых, каменистых местах и даже в садах и виноградниках, где себя хорошо чувствует.

"Он умело лазит по деревьям и кустам, а также не боится воды - полоз может плавать, что помогает ему передвигаться между различными участками ареала. В поисках укрытия эта змея использует норы грызунов, щели между камнями, дупла деревьев и даже скворечники", - продолжили в материале.

Также полоз сарматский является одной из крупнейших неядовитых змей Евразии. Его особенностью является буро-серая окраска с темными зигзагообразными пятнами и темная полоса от глаза ко рту.

Эта змея является дневной, хорошо лазает по деревьям и кустам, а также плавает. Когда она чувствует опасность, то пытается убежать, а не нападать. Полоз сарматский питается преимущественно мелкими млекопитающими, ящерицами, птицами и их яйцами.

Так как эта змея неядовита, она является безопасной для человека. При опасности это существо пытается убежать, а не нападать. Однако следует помнить, что она имеет родственника - полоза эскулапового, который может вызвать местные реакции во время укусов, однако это происходит очень редко.

"Этот вид выполняет важную роль в природе, контролируя численность грызунов, в частности сусликов, которые являются вредителями сельского хозяйства. В некоторых регионах полозы могут уничтожать до половины кладок мелких птиц, однако птицы составляют незначительную часть их рациона. Поэтому полоз сарматский считается полезным для экосистемы и даже для человека", - заверили в "Телеграфе".

Также этот вид занесен в Красную книгу Украины как уязвимый из-за потери естественных мест обитания и браконьерства. По народным приметам полоз получил прозвище "доедатель коров", то есть его ошибочно обвинили в том, что он якобы высасывает молоко у скота, из-за чего этот вид жестоко истребляли.

"Сохранение этого величественного пресмыкающегося - важная задача для экологов и всех, кто ценит природу южных украинских степей. Полоз сарматский остается настоящим символом дикой природы региона, заслуживающим уважения и защиты", - подчеркнули в издании.

