Планы по прекращению выбросов парниковых газов с целью ограничения глобального потепления далеко не достаточны для предотвращения опасного изменения климата, предупредила организация ООН.
В своем ежегодном отчете о разрыве в уровнях выбросов Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявляет, что планы действий правительств всего мира по борьбе с изменением климата не смогут ограничить глобальное повышение температуры ниже 1,5-2°C в этом столетии. Об этом пишет Sky News.
Это ограничение было целью исторического Парижского соглашения, заключенного в 2015 году, когда почти 200 стран согласились, что ограничение глобального потепления необходимо, чтобы избежать чрезвычайно разрушительных последствий.
По данным ЮНЕП, нынешние обязательства ставят мир на путь глобального потепления на 2,5-2,9°C.
"Ни один из этих сценариев не приемлем для многих людей, которые живут в низменных районах, в прибрежных общинах, в пожароопасных зонах, в районах, подверженных засухе или в районах, подверженных наводнениям. Поэтому нам действительно нужно активизировать действия", - заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен.
По прогнозам ученых, при потеплении на 3 градуса мир может пройти несколько катастрофических точек невозврата: от безудержного таяния ледяных щитов до высыхания тропических лесов Амазонки.
"Нынешние тенденции ведут нашу планету к тупиковому повышению температуры на 3°С. Разрыв в выбросах больше похож на каньон выбросов", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Чтобы удержать потепление на уровне 1,5 или 2°С, выбросы должны сократиться на 28-42% к 2030 году, говорится в докладе ЮНЕП, и этот год, как ожидается, станет самым жарким за более чем 100 тысяч лет.
Организация добавила, что "неустанные" усилия по прекращению выбросов, которые в основном возникают в результате сжигания ископаемого топлива, "необходимы" для сокращения этого разрыва в выбросах.
В докладе говорится, что ни одна из стран "Большой двадцатки" не сокращает выбросы темпами, соответствующими их целям по балансированию загрязнения - так называемому "чистому нулю".
Эксперты отмечают, что если планы действий всех стран по борьбе с изменением климата, известные как определяемые на национальном уровне вклады (NDC), и обязательства по нулевому уровню выбросов (углеродной нейтральности) будут выполнены, ограничение повышения температуры на 2°C станет возможным.
"Обязательства по углеродной нейтральности в настоящее время не считаются заслуживающими доверия", - добавили в ЮНЕП.
Тем временем, Всемирная метеорологическая организация заявила, что уровни парниковых газов, нагревающих климат, в атмосфере достигли нового рекордного уровня.
Глобальное потепление - новости
Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили, что климат планеты может пересечь сигнальный рубеж в 1,5°C потепления по сравнению с доиндустриальной эпохой уже в ближайшие 5-6 лет. Чтобы остановить дальнейший рост глобальной температуры, человечество должно резко сократить выбросы CO₂.
Климатологи предупреждают, что без прекращения выбросов глобальное потепление точно не остановится на отметке в +1,5°C к средней температуре доиндустриального времени. Климат вполне может потеплеть до отметки +2°C, если в атмосферу попадет еще 1220 гигатонн двуокиси углерода. При нынешних объемах загрязнения это произойдет ориентировочно через 30 лет.