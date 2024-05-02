Разрушение подчеркивает тактику выжженной земли, которую Россия применяла в течение более двух лет войны.

Город Часов Яр, который месяцами штурмуют и обстреливают оккупационные войска, сегодня напоминает руины оккупированных Бахмута и Авдеевки.

Издание Associated Press опубликовало кадры новой записи с беспилотника. На них видны масштабные разрушения в Часовом Яру, где нет почти ни одного целого здания, а дома и муниципальные учреждения обуглены. Из-за действий РФ город, в котором когда-то проживало 12 000 человек, стал практически безлюдным.

"Стратегически важный город в течение нескольких месяцев подвергался атаке российских войск. Его захват даст России контроль над вершиной холма, с которой она сможет атаковать другие города, составляющие опору восточной обороны Украины", - отмечают в издании.

На видео можно увидеть, что ряды многоэтажек в Часовом Яру почернели от взрывов. Золотой купол церкви остался нетронутым, но само здание сильно повреждено.

"Разрушение подчеркивает тактику выжженной земли, которую Россия применяла в течение более двух лет войны, поскольку ее войска убили и изгнали тысячи мирных жителей", - указывается в сообщении.

Бои за Часов Яр

Как сообщал УНИАН, по данным аналитика и соучредителя DeepState Романа Погорелого, украинской армии удалось стабилизировать ситуацию в районе Часового Яра, однако обстановка может измениться.

Представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что обстановка вокруг города Часов Яр сложная, но контролируемая.

Также он рассказывал, что российские оккупанты, чтобы взять Часов Яр "в тиски", пытаются обойти город по окрестностям, а также ведут активный огонь из артиллерии и минометов.

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