В Чистый четверг отправьте друзьям и близким красивые пожелания с праздником.

Сегодня, 2 мая, отмечается Чистый четверг 2024, с которым связаная давняя украинская традиция - искупаться с утра, чтобы смыть с себя всё плохое. У украинцев Чистый четверг посвящен подготовке к Пасхе - в этот день принято убирать дом, мыть окна, печь пасхи и красить яйца. Днем верующие посещают богослужение и святят четверговую соль.

В Чистый четверг стоит пожелать верующим близким счастья и достатка, а также отправить им красивое поздравление к празднику. Самые трогательные пожелания и открытки с Чистым четвергом 2024 собраны в нашей статье.

Поздравления с Чистым четвергом 2024

Освободись от мыслей грешных,

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Из дома вымети весь сор,

И в сердце искреннем поспешно

Ты веры разожги костёр!

Не зря Четверг зовётся Чистым,

Он обновление несёт.

Улыбкой наградит лучистой

И благодатью на весь год!

***

Чистый четверг - праздник святой.

Пусть с ним прибудет любовь.

Пусть Бог защитит от беды любой.

Здоровье крепнет вновь.

Пусть дом наполнится светом.

Здоровья, удачи, тепла.

Пусть жизнь озариться смехом

И будет долга и светла.

***

Давайте смоем всё плохое

Водою чистою с себя.

И выметем с души метлою

Обиды, что по ней скрепят.

Желаю вам чистейших мыслей

И радостных погожих дней.

Богатств чтобы было не исчислить,

Успех придёт пусть поскорей.

***

В Чистый четверг подготовимся к Пасхе,

В доме порядок и лоск наведем,

Яйца покрасим в красивые краски

И куличей от души напечем!

Да, не забудьте в реке искупаться,

Храм посетить и поздравить родных!

Я вам желаю всегда улыбаться,

Жить, как в мечтах сокровенных своих!

***

Тебе желаю море чистоты!

Во всём порядок нужно навести.

И если сможешь сделать это ты,

То целый год во всём будет везти.

Пускай душа твоя будет сиять,

Уют царит и в доме пусть твоем,

А сердце будет просто трепетать

От чистых мыслей! С Чистым четвергом!

***

День сегодня очень чистый,

Изумительный — четверг!

Чтоб все было кругом чисто

И сиял весь человек!

Будем радоваться жизни.

Украшать, приумножать.

Чтобы счастье и здоровье

Непременно приближать.

***

Чистый четверг к нам идет,

Всем очищение несет!

В доме своем уберись,

Господу ты помолись,

Тело свое ты омой

Сегодня водою святой,

Господу душу открой

И в ней поселится покой!

***

Все грехи сегодня смоем —

Да пребудет чистота!

Жизнь по-новому построим,

С белого начнём листа.

Всё искрится пусть сегодня,

Всё сияет, всё блестит!

С верою в душе спокойней,

Пусть нас Бог за всё простит.

***

Пускай этот Чистый четверг будет чистым во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!

***

В Великий четверг желаю вам чистоты души и помыслов, крепкой веры в сердце, внутренней гармонии и любви к ближнему. Пусть в вашей семье царят мир и согласие, теплота и уют. Очищаясь духовно, мы очищаем весь мир. Пусть ваша жизнь будет такой же чистой, ясной и светлой, как этот праздник.

***

Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес!

***

Чистый четверг пусть жизнь очистит, душу и тело от всего, что лишнего успело накопиться. Пусть день станет светлым, добрым и приносит только счастье и улыбку, которая будет еще долго гореть и согревать!

***

Поздравляю с Чистым четвергом, желаю хорошо подготовиться к Пасхе, пусть в доме, делах и мыслях будет порядок и красота. Желаю, чтобы любое дело удавалось, все мечты сбывались, а в душе оставалось место для новых планов. Удачи, здоровья, семейного счастья и скорейшего мира!

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