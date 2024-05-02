Сегодня, 2 мая, отмечается Чистый четверг 2024, с которым связаная давняя украинская традиция - искупаться с утра, чтобы смыть с себя всё плохое. У украинцев Чистый четверг посвящен подготовке к Пасхе - в этот день принято убирать дом, мыть окна, печь пасхи и красить яйца. Днем верующие посещают богослужение и святят четверговую соль.
В Чистый четверг стоит пожелать верующим близким счастья и достатка, а также отправить им красивое поздравление к празднику. Самые трогательные пожелания и открытки с Чистым четвергом 2024 собраны в нашей статье.
Поздравления с Чистым четвергом 2024
Освободись от мыслей грешных,
Из дома вымети весь сор,
И в сердце искреннем поспешно
Ты веры разожги костёр!
Не зря Четверг зовётся Чистым,
Он обновление несёт.
Улыбкой наградит лучистой
И благодатью на весь год!
***
Чистый четверг - праздник святой.
Пусть с ним прибудет любовь.
Пусть Бог защитит от беды любой.
Здоровье крепнет вновь.
Пусть дом наполнится светом.
Здоровья, удачи, тепла.
Пусть жизнь озариться смехом
И будет долга и светла.
***
Давайте смоем всё плохое
Водою чистою с себя.
И выметем с души метлою
Обиды, что по ней скрепят.
Желаю вам чистейших мыслей
И радостных погожих дней.
Богатств чтобы было не исчислить,
Успех придёт пусть поскорей.
***
В Чистый четверг подготовимся к Пасхе,
В доме порядок и лоск наведем,
Яйца покрасим в красивые краски
И куличей от души напечем!
Да, не забудьте в реке искупаться,
Храм посетить и поздравить родных!
Я вам желаю всегда улыбаться,
Жить, как в мечтах сокровенных своих!
***
Тебе желаю море чистоты!
Во всём порядок нужно навести.
И если сможешь сделать это ты,
То целый год во всём будет везти.
Пускай душа твоя будет сиять,
Уют царит и в доме пусть твоем,
А сердце будет просто трепетать
От чистых мыслей! С Чистым четвергом!
***
День сегодня очень чистый,
Изумительный — четверг!
Чтоб все было кругом чисто
И сиял весь человек!
Будем радоваться жизни.
Украшать, приумножать.
Чтобы счастье и здоровье
Непременно приближать.
***
Чистый четверг к нам идет,
Всем очищение несет!
В доме своем уберись,
Господу ты помолись,
Тело свое ты омой
Сегодня водою святой,
Господу душу открой
И в ней поселится покой!
***
Все грехи сегодня смоем —
Да пребудет чистота!
Жизнь по-новому построим,
С белого начнём листа.
Всё искрится пусть сегодня,
Всё сияет, всё блестит!
С верою в душе спокойней,
Пусть нас Бог за всё простит.
***
Пускай этот Чистый четверг будет чистым во всех отношениях! Желаю чистоты в доме, в поступках, в сердце, в мыслях и во всем, что вас окружает! Пусть счастье, добро и любовь ежедневно заполняют вашу жизнь!
***
В Великий четверг желаю вам чистоты души и помыслов, крепкой веры в сердце, внутренней гармонии и любви к ближнему. Пусть в вашей семье царят мир и согласие, теплота и уют. Очищаясь духовно, мы очищаем весь мир. Пусть ваша жизнь будет такой же чистой, ясной и светлой, как этот праздник.
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Пусть в Чистый четверг из дома уйдут все обиды и тревоги, пусть твоё сердце покинут все мрачные мысли и печали, пусть впереди появятся чистые и яркие горизонты счастья, пусть в твоей жизни начнётся светлая полоса благополучия и добрых чудес!
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Чистый четверг пусть жизнь очистит, душу и тело от всего, что лишнего успело накопиться. Пусть день станет светлым, добрым и приносит только счастье и улыбку, которая будет еще долго гореть и согревать!
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Поздравляю с Чистым четвергом, желаю хорошо подготовиться к Пасхе, пусть в доме, делах и мыслях будет порядок и красота. Желаю, чтобы любое дело удавалось, все мечты сбывались, а в душе оставалось место для новых планов. Удачи, здоровья, семейного счастья и скорейшего мира!