Враг использует во время атак пехоту и пытается привлекать бронетехнику, отметил офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады.

Продолжается полномасштабная война в Украине. Российские оккупанты так и не могут охватить с флангов город Часов Яр (Донецкая область), поэтому им приходится больше штурмовать его все же в лоб.

Противник использует бронетехнику, пехоту, имеет преимущество в воздухе и постоянно использует управляемые авиационные бомбы, рассказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

"Враг не может охватить Часов Яр с флангов... Они штурмуют непосредственно как и пехотой, отдельными группами, это у них такая тактика уже более давняя, так и пытаются привлекать как танки, так и боевые бронированные машины... на сегодня у него еще в воздухе есть преимущество, и он постоянно использует", - поделился представитель бригады.

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Аналитики DeepState в четверг, 2 мая, обновили карту боевых действий, на которой видно, что россияне пытаются осуществлять наступательные действия на Часов Яр с нескольких направлений.

Стоит отметить, что оккупанты уже длительное время пытаются наступать на Часов Яр и получают достойный отпор от защитников Украины.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Генштаб Вооруженных сил Украины утром 2 мая сообщил, что за прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. В частности, противники пытались двигаться вперед и получали "по зубам" от Сил обороны украинского государства на Бахмутском направлении.

Россия несет огромные потери на украинской земле как в технике, так и в живой силе. Общие потери врага на 2 мая 2024 года составляют примерно 470 870 захватчиков. Кроме того, "минусовано" уже 7 332 российских танка и 14 096 боевых бронированных машин.

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