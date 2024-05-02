Россияне производят по 70 ракет типа Х-101 в месяц.

У России нет возможностей существенно наращивать производство даже самых массовых ракет. К такому выводу пришел военно-политический обозреватель Александр Коваленко, комментируя информацию от разведки о ракетном потенциале РФ.

Согласно данным ГУР МО Украины, ракетный потенциал России и производство представляет собой:

3М22 "Циркон" - 40 ракет. Производство 10 ракет в месяц.

П-800 "Оникс" - 400 ракет. Производство - 10 в месяц.

ЗМ-14 КРМБ "Калибр" - 270. Производство 30-40 в месяц.

Х-69 - 45. Производство 1-3 в месяц.

Х-101 - количество в наличие названо не было, но производство составляет 70 ракет в месяц.

"Конечно, без данных по Х-101 полнота информации, скажем так, не полна. К тому же, в списке не упоминают Х-47М2 "Кинжал", 9М723 и Х-22/32, при том, что они куда чаще применяются нежели те же самые 3М22 "Циркон". Но на себя обращает показатель производства Х-101, а именно - 70 ракет в месяц", - отметил Коваленко.

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По его словам, довольно долгое время средний показатель производства Х-101 был на уровне 2 ракеты в сутки, и под конец первого полугодия 2024 он продолжает оставаться в этих пределах без изменений. Именно это и свидетельствует об отсутствии возможностей у россиян наращивать производство, считает эксперт:

"Ровно год назад, 1 мая, я писал в одной из своих заметок о суточном накоплении российскими оккупационными войсками 2-5 ракет, основной компонентой в котором были именно Х-101/555. По сути, за год в этом плане у россиян ничего не изменилось. Стагнирующий прогресс".

Производство ракет в России - данные ГУР

Напомним, как писал УНИАН, по состоянию на конец апреля в России насчитывается ориентировочно 755 ракет типа "Циркон", "Оникс", "Калибр" и Х-69.

Не раз сообщалось, что для производства своих ракет Россия использует иностранные элементы, несмотря на введенные санкции.

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