Сегодня отмечается Международный день ничегонеделанья и Международный день Гарри Поттера.

Праздник 2 мая - Международный день ничегонеделанья, Международный день Гарри Поттера, Великий четверг Страстной недели, Всемирный день тунца, Международный день осведомленности о цинге, Всемирный день пароля. 2 мая - 122-й день года (123-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 243 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

2 мая праздник отмечается в разных странах и далеко не один - каждое государство на планете встречает свое, личное, торжество. Предлагаем вам узнать о некоторых из них:

День брата и сестры, День разума, День трюфелей, День игры на гавайской гитаре, День младенца, День молитвы, День страхования жизни - США.

День учителя - Иран.

День образования - Индонезия.

День святого Бориса - Болгария .

. День Мадрида - Испания.

День польской диаспоры, День флага - Польша.

Также важно знать, какой праздник сегодня в Украине - в нашей стране поклонники "мальчика, который выжил" вместе со всем миром могут отметить Международный день Гарри Поттера.

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Памятные события в истории 2 мая

1509 - испанцами основан Сан-Хуан - ныне столица Пуэрто-Рико.

1919 - открылась первая пассажирская авиалиния в США.

1923 - первый беспосадочный трансконтинентальный перелёт. Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.

1933 - в Германии запрещена деятельность всех профсоюзов. Их руководство арестовано. Образован Германский трудовой фронт.

1945 - командующий обороной Берлина Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции германской столицы.

1952 - начало новой эры в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон-Йоханнесбург отправился реактивный самолет "Комета" с 36 пассажирами на борту.

1955 - парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку.

1957 - в Южной Африке отменено исполнение британского гимна в качестве национального гимна. Британский флаг также больше не является флагом Южно-Африканского Союза.

1963 - впервые британский хит-парад возглавили The Beatles с песней "From Me to You".

1980 - В ЮАР запрещена песня "Another Brick in the Wall" группы Pink Floyd.

1991 - Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2000 году в мире будет насчитываться 40 миллионов человек, зараженных вирусом СПИДа.

2011 - спецслужбы США ликвидировали террориста № 1 Усаму бен Ладена.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 2 мая, православные верующие по новому стилю (календарю ПЦУ) отмечают день перенесения мощей князей Бориса и Глеба. Те христиане, которые не перешли на новый календарь, встречают Дeнь пaмяти блaжeннoй Мaтpoны Мocкoвcкoй, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Иoaннa Вeтxoпeщepникa и Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaфнутия Иepуcaлимcкoгo.

Вне зависимости от календаря, все православные верующие сегодня встречают Чистый четверг 2024.

Запреты и приметы на сегодня - что нельзя делать

В этом году 2 мая отмечаются не только текущие религиозные праздники, но и Чистый четверг. Каждый верующий человек должен сходить на исповедь и причащение в храм. Также желательно сделать генеральную уборку в квартире - подготовиться к приходу великого праздника Пасхи.

Погодные приметы на сегодня:

солнечно и тепло - в конце месяца будет похолодание;

переменчивая погода 2 мая - осень будет сухой;

золотистый закат без ветра - в ближайшие дни ждать хорошей погоды;

береза зеленеет, а клен еще нет - к засушливому лету.

Народные приметы говорят, что в эту дату категорически запрещено носить грязную одежду. Не стоит отказывать людям в помощи или в милостыни. Не рекомендуется 2 мая ходить в сауну, бассейн или баню.

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