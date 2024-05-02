Какой праздник сегодня 2 мая - приметы и традиции дня / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

Праздник 2 мая - Международный день ничегонеделанья, Международный день Гарри Поттера, Великий четверг Страстной недели, Всемирный день тунца, Международный день осведомленности о цинге, Всемирный день пароля. 2 мая - 122-й день года (123-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 243 дня.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

2 мая праздник отмечается в разных странах и далеко не один - каждое государство на планете встречает свое, личное, торжество. Предлагаем вам узнать о некоторых из них:

  • День брата и сестры, День разума, День трюфелей, День игры на гавайской гитаре, День младенца, День молитвы, День страхования жизни - США.
  • День учителя - Иран.
  • День образования - Индонезия.
  • День святого Бориса - Болгария.
  • День Мадрида - Испания.
  • День польской диаспоры, День флага - Польша.

Также важно знать, какой праздник сегодня в Украине - в нашей стране поклонники "мальчика, который выжил" вместе со всем миром могут отметить Международный день Гарри Поттера.

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Памятные события в истории 2 мая

  • 1509 - испанцами основан Сан-Хуан - ныне столица Пуэрто-Рико.
  • 1919 - открылась первая пассажирская авиалиния в США. 
  • 1923 - первый беспосадочный трансконтинентальный перелёт. Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.
  • 1933 - в Германии запрещена деятельность всех профсоюзов. Их руководство арестовано. Образован Германский трудовой фронт.
  • 1945 - командующий обороной Берлина Гельмут Вейдлинг подписал приказ о капитуляции германской столицы.
  • 1952 - начало новой эры в пассажирской авиации. В первый рейс Лондон-Йоханнесбург отправился реактивный самолет "Комета" с 36 пассажирами на борту.
  • 1955 - парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку.
  • 1957 - в Южной Африке отменено исполнение британского гимна в качестве национального гимна. Британский флаг также больше не является флагом Южно-Африканского Союза.
  • 1963 - впервые британский хит-парад возглавили The Beatles с песней "From Me to You".
  • 1980 - В ЮАР запрещена песня "Another Brick in the Wall" группы Pink Floyd. 
  • 1991 - Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2000 году в мире будет насчитываться 40 миллионов человек, зараженных вирусом СПИДа.
  • 2011 - спецслужбы США ликвидировали террориста № 1 Усаму бен Ладена.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 2 мая, православные верующие по новому стилю (календарю ПЦУ) отмечают день перенесения мощей князей Бориса и Глеба. Те христиане, которые не перешли на новый календарь, встречают Дeнь пaмяти блaжeннoй Мaтpoны Мocкoвcкoй, Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Иoaннa Вeтxoпeщepникa и Дeнь пaмяти cвящeннoмучeникa Пaфнутия Иepуcaлимcкoгo. 

Вне зависимости от календаря, все православные верующие сегодня встречают Чистый четверг 2024.

Запреты и приметы на сегодня - что нельзя делать

В этом году 2 мая отмечаются не только текущие религиозные праздники, но и Чистый четверг. Каждый верующий человек должен сходить на исповедь и причащение в храм. Также желательно сделать генеральную уборку в квартире - подготовиться к приходу великого праздника Пасхи.

Погодные приметы на сегодня:

  • солнечно и тепло - в конце месяца будет похолодание;
  • переменчивая погода 2 мая - осень будет сухой;
  • золотистый закат без ветра - в ближайшие дни ждать хорошей погоды;
  • береза зеленеет, а клен еще нет - к засушливому лету.

Народные приметы говорят, что в эту дату категорически запрещено носить грязную одежду. Не стоит отказывать людям в помощи или в милостыни. Не рекомендуется 2 мая ходить в сауну, бассейн или баню.

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