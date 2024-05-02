По его словам, баллистические ракеты - настоящий бич этой войны.

В результате обстрелов российских оккупационных войск была повреждена половина энергетической инфраструктуры Украины. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

"Ну, это бесспорно подняло боевой дух украинских солдат, а также народа Украины. Если бы пакет, о котором было объявлено сразу после принятия закона, содержал батарею Patriot, этот подъем был бы еще сильнее среди людей, потому что украинцы больше всего страдают от российских ракетных атак", - подчеркнул глава МИД.

По его мнению, если бы аналогичная ситуация в энергетическом секторе сложилась бы в другой стране, все могло бы быть еще хуже.

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"Российские баллистические ракеты - настоящий бич этой войны. В последнее время они использовались в основном для разрушения нашей энергетической системы. Я осмелюсь сказать, что если бы другая страна пострадала от такого масштаба энергетических разрушений, то она выглядела бы намного, намного хуже, чем Украина. Мы держимся, потому что многому научились. Мы устойчивы, мы знаем, что такое ставки. Но, чтобы дать понять вашим зрителям, половина нашей энергетической системы повреждена, а мы все еще должны управлять страной, вести военные действия и собирать поддержку всего мира", - подытожил министр.

Проблемы в энергосистеме

Весной Россия усилила атаки на объекты энергетики. 22 апреля стало известно, что этим летом Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что Украина вряд ли пройдет пики потребления электроэнергии в июле-августе и зимой без ограничений. Он порекомендовал иметь генератор для частного дома и EcoFlow или аналог для многоквартирного.

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