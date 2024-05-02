Во многих обалстях Украины 5 мая, пройдут дожди.

В ближайшее время в Украине еще будет сухо и тепло, однако уже в субботу станет немного свежее, а на Пасху, 5 мая, начнутся дожди. Об этом на своей странице в Facеbook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни - преимущественно тепло, разве только в субботу немного посвежеет", - говорит синоптик.

В воскресенье, на Пасху, в дневные часы пройдут кратковременные дожди с грозами в северных областях, на западе, в центральной части и на Харьковщине. В то же время на юге, в Луганской и Донецкой областях, по словам Наталки Диденко, осадков не предвидится.

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В Киеве ночью 5 мая будет без осадков, а днем ожидается дождь и гроза.

Погода в мае 2024 - прогноз

В этом году в мае будут преобладать более высокие температуры, чем обычно характерные для этого месяца. Об этом в эксклюзивном комментарии Погода УНИАН сообщила кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Специалисты из Укргидрометцентра также предполагают, что май 2024 года будет теплее, чем обычно. По их данным, средняя месячная температура ожидается в пределах 15-18°С, а в горных районах будет 11-14°С тепла, что на 1-1.5°С выше нормы.

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