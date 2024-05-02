Троллинг случился в социальной сети "X".

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица метко высмеял стойкость Крымского моста, намекнув, что в 2024 году его опоры все же могут рухнуть.

Как известно, Украина за период полномасштабной войны несколько раз целилась по мосту - несмотря на повреждение полотна, он выстоял. Однако, надолго ли? Кислица в соцсети X сделал интригующую публикацию.

Чиновник показал фото, на котором перечисленны основные типы мостов 2024 года. Их шесть: "Арочные мосты", "Консольные мосты", "Вантовые мосты", "Подвесные мосты", "Связанные арочные мосты" и "Керченские мосты".

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Первые пять вариантов проиллюстрированы схематическими изображениями конструкций, но вот под подписью "Керченский мост" - пусто. Вот фото:

Украина уничтожит Крымский мост в 2024 - прогноз западных СМИ

В апреле 2024 британский The Guardian писал, что Украина уничтожит Крымский мост до конца года. СМИ в своем прогнозе сослалось на высокопоставленных чиновников ГУР МО.

Так, утверждалось, что украинская разведка планирует реализовать третью "финальную" атаку по Крымскому мосту, и что его уничтожение "неизбежно". "Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - сказал источник из ГУР.

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