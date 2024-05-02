Он подчеркнул, что удары надо наносить не только по российским объектам в оккупированном Крыму.

В сети появилось видео "прилета" по полигону российских оккупантов на Луганщине. По данным OSINT-аналитиков, удар был нанесен ракетами ATACMS. Эту атаку прокомментировал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Такие удары по Луганской области очень нужны. Именно на территории северо-восточной части Луганской области Россия осуществляла подготовку и слаживание своих подразделений, которые в частности готовились к активизации боевых действий в Харьковской области, где Россия планирует усилить наступление", – приводит его слова "РБК-Украина".

Он отметил, что удары надо наносить не только по российским объектам в оккупированном Крыму. Группировки российских войск на Востоке и в Белгородской и Курской областях не зависят от оккупированного Крыма. Именно поэтому, по его словам, удары по Луганской области – крайне важны.

Видео дня

Цель подобных атак заключается в замедлении наступательных действий врага и том, чтобы не дать противнику развернуться в боевые порядки.

"Пока мы ждем больше других видов вооружений, сейчас важно использовать то, что есть, а именно ATACMS, чтобы бить врага в тылах и не допускать к передовой", – констатировал Мусиенко.

Удары ATACMS по оккупантам

В конце апреля в оккупированном Крыму прогремели взрывы. Гремело в Симферополе и Джанкое.

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Россия "ловила" ATACMS. Как и всегда, российский ставленник утверждает, что все цели были сбиты. Он также заявил, что после сбития ракет ATACMS "рассыпались суббоеприпасы, которые не сдетонировали".

Впоследствии издание Business Insider со ссылкой на военного аналитика Филиппа Карбера заявило, что ATACMS могут сделать Крым "ничтожным в военном плане" для России.

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