Российские власти отчитались о перехвате БПЛА.

В ночь на 2 мая дроны атаковали несколько областей России. В частности, взрывы прогремели в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областях, а также в Краснодарском крае на Кубани.

В Минобороны РФ традиционно заявили о перехвате и уничтожении БПЛА: "Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 12 украинских БпЛА из которых: пять - над территорией Брянской области, один - над территорией Курской области, один - над территорией Белгородской области, два - над территорией Ростовской области и три - над территорией Краснодарского края".

Российские Telegram-каналы сообщают, что в Орловской и Курской областях дроны ударили по железнодорожной инфраструктуре.

"Дроны атаковали тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области. Спустя 15 минут атаке подвергались тяговые подстанции, расположенные на перегоне Змиевка-Глазуновка в Орловской области. На том же перегоне были атакованы и трансформаторные подстанции. В итоге на станциях Змиевка и Глазуновуа произошло аварийное отключение питания. В результате этого были задержаны два поезда, следующие из Москвы (в Белгород и в Льгов)", - говорится в одном из сообщений.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что беспилотники попытались атаковать объект гражданской энергетической инфраструктуры в регионе. В результате атаки БПЛА произошел пожар.

О повреждении энергетической инфраструктуры также заявили губернатор Орловской области Андрей Клычков и губернатор Курской области Роман Старовойт.

Напомним, УНИАН писал, что ночью 2 мая Орловскую область РФ атаковали БПЛА, из-за чего в некоторых населенных пунктах нет электроснабжения.

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