Он подчеркнул, что проблемы с автоматической коробкой передач просто не стоят того, чтобы тратиться на их устранение.

Известный американский механик со стажем в 56 лет Скотти Килмер поделился с автомобилистами важным советом о том, как понять, что пришло время прощаться с машиной.

В одном из видео, опубликованном на его канале в YouTube, Килмер утверждает, что если у вас машина на "автомате", а двигатель издает "лязг" при переключении передач, то вам следует как можно скорее избавиться от своего автомобиля.

Он подчеркнул, что проблемы с автоматической коробкой передач просто не стоят того, чтобы тратиться на их устранение.

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Так что, если вы собираетесь продавать свой подержанный автомобиль, то лучше сделать это до того, как он сломается. Но механик отметил, что стоит предупредить покупателей о том, "во что они ввязываются".

Важно знать автомобилистам: не пропустите

Скотти Килмер говорит, что есть несколько "симптомов" проблем с вашим авто, которые не стоит игнорировать. Очень важно обращать внимание на звуки, которые появляются при нажатии на тормоз, поскольку они могут свидетельствовать об износе тормозных колодок.

Кроме того, механик советует не ездить на авто, пока в нем не закончится топливо, а на индикаторе стрелка будет показывать на "Е". Эта распространенная ошибка может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту.

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