Продолжается ликвидация пожара, возникшего в результате вражеской атаки.

Вечером в среду, 1 мая 2024 года, российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Одессе. Враг попал по сортировочному депо и отделению "Новой почты".

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате удара оукпантов по Одессе пострадали 14 человек. Один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Остальным пострадавшим помощь была оказана на месте.

"В результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения почты. Продолжается ликвидация пожара. В окрестных домах есть выбитые окна", – рассказал он.

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Отмечается, что правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения.

Удар по Одессе

1 мая 2024 года в Одессе прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты ударили по городу ракетами.

Очевидцы сообщали, что в одном из районов города занялся мощный пожар. Местные власти заявили, что есть пострадавшие.

Впоследствии стало известно, что россияне ударили по сортировочному депо и отделению "Новой почты". В компании отметили, что погибших и пострадавших среди сотрудников нет.

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