Некоторые специалисты считают, что для решения проблемы достаточно сократить производство пластиковых изделий.

Для борьбы с загрязнением окружающей среды ученые придумали "самопереваривающийся пластик".

Использовав споры бактерий, поедающих пластики, ученые создали новый материал, который может саморазрушаться, пишет Би-би-си. Суть технологии заключается в том, что в течение всего срока использования изделия из нового пластика эти споры "спят", и активизируются при воздействии питательных веществ в компосте.

Изобретение обнадеживает, что "мы сможем уменьшить загрязнение природы пластиком", сказал исследователь Хан Сол Ким из Калифорнийского университета.

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Споры бактерий также повышают прочность пластика. "Наш процесс делает материалы более прочными, а значит, продлевает срок их службы. А когда этот срок заканчивается, мы сможем убрать пластик из окружающей среды, независимо от того, как его утилизируют", - объяснил ученый Джон Покорски, работавший над изобретением.

В настоящее время работа над пластиком ведется в лаборатории, но может уже применяться через несколько лет.

Отмечается, что бактерии, дбавленные в пластик, широко используются как пищевая добавка и пробиотик. Но для изготовления пластика эти бактерии нужно генетически модифицировать, чтобы они могли выдерживать очень высокие температуры.

С этим новшеством согласны не все научные деятели. Некоторые считают, что достаточно просто сокращать использование пластика. Например, директор Института революции пластика при Портсмутском университете Стив Флетчер считает, что наиболее эффективным способом борьбы с загрязнением окружающей среды пластиком будет глобальное согласование о сокращении его производства.

Другие новости о вреде пластика

Зимой прошлого года стало известно, что несмотря на глобальные усилия по сокращению загрязнения пластиком, в мире производится рекордное количество одноразовых пластиковых отходов.

Согласно со вторым отчетом, составленным благотворительным фондом Minderoo Foundation, в 2021 году в мире накопилось 139 мле тонн одноразовых пластиковых отходов, а это на 6 млн тонн больше, чем в 2019 году, когда был опубликован первый отчет.

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