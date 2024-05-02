Зафиксировано продвижение противника в нескольких населенных пунктах, утверждают аналитики.

Ситуация на фронте в Донецкой области серьезно изменилась - российским захватчикам удалось продвинуться возле ряда населенных пунктов.

Враги также смогли осуществить продвижение в Урожайном, сообщили аналитики DeepState на своем канале в Telegram. "Враг продвинулся в Архангельском, возле Новоалександровки, южнее Первомайского...", - отмечается в сообщении.

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В центре внимания украинско-российская война - новости, которые стоит прочитать

Стоит отметить, что 24 апреля президент США Джо Байден подписал законопроект, который предусматривает выделение десятков миллиардов долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В Минобороны Штатов отмечали, что на украинскую территорию новая американская помощь может очень быстро поступить.

Эксперты предупреждали, что россияне могут попытаться воспользоваться временем, которое они имеют до прибытия украинцам помощи от США, чтобы двигаться вперед.

Напомним, противники пытаются двигаться на ряде направлений и несут огромные потери. Общие потери врага на 2 мая 2024 года составляют примерно 470 870 оккупантов.

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