Вывезенному населению россияне запрещают забирать с собой любые габаритные вещи.

Российская оккупационная администрация проводит принудительное выселение жителей Голой Пристани, Коханов и Гладковки Херсонской области.

"Оккупанты проводят вывоз населения в отобранных из школ и автотранспортных предприятий автобусах. Население временно размещают в населенных пунктах Юга Херсонской области и в Крыму. Помещения, где их размещают специально переполнены, и имеют неудовлетворительное состояние, чтобы продолжать агитировать к переезду в Россию, а мужчин побуждать к постановке на воинский учет с последующей мобилизацией в ряды оккупационного войска", - сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что вывезенному населению россияне запрещают забирать с собой любые габаритные вещи, позволяют только ручную кладь.

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"Таким образом оккупанты высвобождают дома и квартиры для размещения российских оккупантов, работников российских администраций и россиян, желающих переехать в определенные населенные пункты", - добавили в ЦНС.

По данным сопротивления, вместе с этим захватчики обустраивают накрытие сеткой автомобильной дороги Р57 на участке Голая Пристань - Таврическое. Сетки закрепляют на деревьях и столбах вдоль дороги.

"Таким образом оккупанты пытаются уберечь свою технику от украинских дронов", - пояснили в ЦНС.

Ситуация на оккупированной территории

Оккупационные власти предлагают "инвесторам" из РФ купить незаконно присвоенные земли вдоль Азовского побережья. Речь идет о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха.

Кроме того, на оккупированной территории Украины увеличили количество правоохранительных органов. РФ наняла 14 тысяч милиционеров и развернула не менее 35 000 сотрудников Росгвардии. Таким образом усиливается контроль над гражданскими.

По данным британской разведки, Москва готовится к депортации украинцев на оккупированных территориях.

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