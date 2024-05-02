Это представляет существенный риск для способности ВСУ замедлить российские наступательные операции на востоке Украины в ближайшие недели.

Российские оккупанты могут передислоцировать две дивизии из Запорожской в Донецкую область для усиления наступательных операций. Это позволит РФ удержать ситуацию и наступать до получения ВСУ военной помощи от США.

Как сообщает ISW, россияне могут попытаться перебросить 76-ю или 7-ю десантно-штурмовые дивизии из района поселка Роботино в Запорожской области на восток Украины. Это даст врагу возможность воспользоваться текущим окном уязвимости на Донецкой области.

По словам аналитиков, сейчас захватчики пытаются использовать тактическое проникновение на северо-запад от Авдеевки для достижения более широкого прорыва в этом районе и активизируют наступление с целью захвата Часового Яра.

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Россияне на Авдеевском направлении создали относительно сплоченную группировку сил, состоящую преимущественно из подразделений Центрального военного округа (ЦВО) и 1-го армейского корпуса (АК) "Донецкой Народной Республики" ("ДНР"). Хотя они истощены интенсивными наступательными операциями в течение последних нескольких месяцев, подразделения 76-й и 7-й дивизий могут служить как ударная сила для продолжения атак в этом регионе.

"Российские войска создали менее сплоченную группировку сил на Бахмутском направлении, которая, в частности, состоит из элементов нескольких дивизий и воздушно-десантных бригад. Передислокация элементов 76-й и 7-й дивизий в этот район, могла бы усилить наступательную операцию по захвату Часов Яра, которая продолжается", - указывается в отчете ISW.

По мнению аналитиков, российское командование может перебросить части этих двух дивизий на линию Купянск-Сватово-Кременная, где их войска возобновили наступление вдоль всей линии фронта.

Оккупанты пытаются консолидировать весь этот сектор под ответственность Московского военного округа, и передислокация 76-й и 7-й дивизий может оказаться не столь полезной, как в случае с более интенсивными боевыми действиями, которые сейчас ведутся в Донецкой области.

Как добавляется в ISW, любая передислокация этих подразделений позволит захватчикам интенсифицировать наступательные операции и оказывать все большее давление на ВСУ, независимо от того, где они будут расположены.

"ISW не дает оценки того, какой район является наиболее вероятным для передислокации сил воздушно-десантных войск, если такая передислокация вообще может произойти. Институт продолжит отслеживать сообщения о возможной передислокации частей 76-й и 7-й дивизий, поскольку это представляет существенный риск для способности ВСУ замедлить российские наступательные операции на востоке Украины в ближайшие недели перед прибытием американской помощи в сфере безопасности", - подытожили в Институте изучения войны.

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За прошедшие сутки было зафиксировано 100 боевых столкновений. Авдеевское направление стало самым горячим, поскольку в этом районе Силами обороны Украины отражено больше всего атак российских захватчиков.

Как отметил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, оккупанты форсировали канал под Часовым Яром и продвигаются на юг от города.

Неделю назад российские оккупанты активизировались на Купянском направлении, атаки происходят по несколько раз в день. За последнюю неделю потери россиян составили около 300 человек убитыми и тяжелоранеными, а также уничтожено 8 единиц техники - БМП и три танка Т-72.

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