Использование искусственного интеллекта для тушения лесных пожаров может стать возможным уже в ближайшие годы.

Во время масштабных пожаров благодаря развитию искусственного интеллекта можно привлекать беспилотники, чтобы проанализировать направление и интенсивность огня на земле. Информация таким образом может передаваться на "суперкомпьютер", который будет находиться за много миль от очага пожара. Такие действия помогли бы быстро принять решение об эвакуации городов, а оповещения отправлялись бы на телефоны местных жителей.

Также перед тем, как выпускать воду для тушения пожара, десяток самолетов, которыми управляет искусственный интеллект, будут собираться в ореол над одной из многочисленных горячих точек ада. Ни одного пожарного не будет заметно, ведь все будут делать роботы. Такая операция кажется сценой из научно-фантастического фильма, однако благодаря стремительному развитию ИИ, это может стать реальностью уже в ближайшие годы. Об этом пишет The Telegraph.

Эксперты обеспокоены тем, что нынешних моделей и тактик, которыми пользуются пожарные, недостаточно для сдерживания огромных адских пожаров, которые происходят во всех уголках планеты.

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"Пожарная служба должна адаптироваться к этому новому миру. Они не могут оставаться [в прошлом]", - отметил глава каталонского специализированного агентства по борьбе с лесными пожарами Graf, аналитик с тридцатилетним опытом работы в этой области Марк Кастелноу.

По его словам, команды реагирования постоянно "перегружены" экстремальными лесными пожарами, которые происходят сейчас. Поэтому на помощь может прийти искусственный интеллект, ведь сейчас его активно используют для разработки новых стратегий, которые трансформируют способы обнаружения и контроля лесных пожаров.

К примеру, Robotto - компания из Дании, которая использует дроны для предоставления спасателям данных о пожарах в режиме реального времени. Она является одной из компаний, которые стоят во главе революции в области ИИ.

"Во время ликвидации любого пожара очень важно, чтобы пожарные разведали пострадавшие районы и определили очаги огня, которые разжигают его, чтобы их можно было потушить в самом корне. Robotto использует автономные квадрокоптеры, дроны с четырьмя пропеллерами, чтобы быстро охватить большую площадь пожара и выявить эти горячие точки, передавая информацию спасателям в режиме реального времени", - говорится в материале.

В то же время пожарные не участвуют в процессе, ведь дрон работает по алгоритму и реагирует в соответствии с ситуацией, которая разворачивается на земле, перелетая от одной горячей точки к другой. Также беспилотники будут предоставлять информацию о размере и направлении огненного шторма и быстро передавать эти данные на карту для пожарных.

В издании напомнили, что пожарные обычно используют спутниковые данные, однако они поступают очень медленно, часто с 12-часовым опозданием, из-за чего они являются неэффективными. Поэтому с помощью быстрого потока информации шансы пожарных на эффективную борьбу с лесным пожаром становятся значительно выше.

"Скорость - это один из ключевых моментов. Мы хотим быть точными, но также мы хотим быть очень быстрыми в прогнозировании", - подчеркнула доцент кафедры науки о данных и машинного обучения в Имперском колледже Лондона Росселла Аркуччи.

Также компания Robotto разрабатывает планы создания автономных водных бомбардировщиков, которыми будет управлять искусственный интеллект. Таким образом они будут сбрасывать воду, чтобы тушить лесные пожары с воздуха. На такую разработку может уйти три года.

"Они будут выглядеть как самолет без кабины", - отметил генеральный директор и соучредитель Robotto Кеннет Гейпель.

Когда у него спросили, может ли использование искусственного интеллекта и роботов однажды решить большую потребность в пожарных и людях, которые реагируют на чрезвычайные ситуации, он ответил, что полностью согласен с этим.

"Я полностью согласен с этим. Первым шагом, который даст немедленный эффект, будет замена водных бомбардировщиков и других воздушных средств, потому что это работа с высокой степенью риска, которую им приходится выполнять... особенно в сельской местности, потому что они находятся слишком близко к огню и жаре. Замена ребят на местах займет не менее 20 лет... но на 100 процентов мы должны быть в состоянии [это сделать]", - заверил Гейпель.

В то же время другие специалисты в этой области считают, что пожарные всегда будут играть важную роль, ведь их опыт и инстинкты никогда не заменятся роботами.

"ИИ позволяет нам работать быстрее и оставаться более безопасными, но не позволяет создавать новые решения. Кажется, что он гораздо эффективнее, но он не меняет правила игры. Технологии все еще нуждаются в людях со знанием дела. Мне не нужны работники со шлангами и двигателями, и люди, которые носят шлемы - мне нужны люди из-за их образа мышления", - отметил аналитик Марк Кастелноу.

Последствия лесных пожаров в мире

Недавно исследование показало, что масштабные лесные пожары в Сибири убивают десятки тысяч китайцев и японцев. По словам экологов, аэрозольные выбросы от лесных пожаров дают охлаждающий эффект не только над Сибирью, но и над Северным Ледовитым океаном и Канадской Арктикой. Также авторы исследования выяснили, что из-за загрязнения воздуха из-за лесных пожаров только в одной Иркутской области, что в РФ, умирает около 3 тысяч человек в год.

Также в Техасе произошел масштабный лесной пожар, который вышел из-под контроля. Произошло это в конце февраля этого года, тогда была объявлена эвакуация населения. Известно, что причина произошла из-за порывистого ветра.

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