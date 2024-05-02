Противники в течение суток потеряли десятки единиц техники и вооружения.

За сутки потери России в Украине увеличились еще не более чем тысячу оккупантов и пересекли психологическую отметку - теперь составляют более 470 тысяч.

Ликвидировано в течение суток 1 030 противников, сообщил "СтратКом ЗСУ" в Telegram. По его сведениям, общие потери врага теперь составляют 470 870 человек. Противники также потеряли 8 единиц спецтехники, 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 23 дрона оперативно-тактического уровня.

Кроме того, "минусовано" такое вооружение оккупантов:

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4 средства противовоздушной обороны

20 артиллерийских систем.

Еще ликвидировано 29 вражеских боевых бронированных машин и 20 танков.

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Российские оккупанты в Украине пытаются наступать на ряде направлений, в том числе на Бахмутском и Авдеевском, получают достойный отпор от наших защитников и несут потери в живой силе и технике. Напомним, общие потери врага на 1 мая 2024 года составляли примерно 469 840 противников.

1 числа также стало известно, что россияне возобновили наступление на Купянском направлении. Глава Купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что ситуация тяжелая.

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