Ученые предупреждают о возможности цунами.

В Индонезии эвакуируют тысячи человек из-за продолжающегося извержения вулкана Руанг. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, на данный момент из вулкана Руанг извергаться серый дым. Центр вулканологии и смягчения геологических опасностей повысил статус тревоги до самого высокого. Также жителей предупреждают о цунами, которое может образоваться из-за обрушения вулканического материала в океан.

По данным агентства, местный аэропорт закрыт. Тем временем авиакомпания AirAsia сообщила, что извержение затронуло рейсы на малайзийский остров Борнео.

Извержение вулкана Руанг - что известно

Вулкан Руанг в Индонезии начал извергаться 29 апреля. Он выбросил в небо столб пепла и дыма, а также начал испускать лаву, что побудило власти эвакуировать более 12 000 человек с близлежащего острова Тагуланданг. Извержение также сопровождалось вулканическими молниями. Это явление, связанное с извержением пепловых шлейфов в атмосферу.

Это уже второе мощное извержение за последние две недели. Предыдущее произошло 16 апреля.

Отметим, что Индонезия расположена на так называемом "Тихоокеанском огненном кольце", зоне высокой сейсмической активности, где встречаются многочисленные тектонические плиты.

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