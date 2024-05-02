Жена певца рассказала о состоянии здоровья любимого.

Жена известного украинского певца Виктора Павлика, бизнесвумен, блогер Екатерина Репьяхова, шокировала новостью о состоянии здоровья артиста. Она сообщила, что ее муж готовится к сложной операции на сердце.

Из-за давних проблем с сердцем Виктор Павлик давно нуждался в операции, но уговоры жены на него не действовали. По словам Репьяховой, муж постоянно отказывался от любого хирургического вмешательства.

Супруга музыканта призналась, что у Виктора критическая ситуация, и без операции ему никак не обойтись:

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У Виктора Павлика критическая ситуация, он может умереть в любой момент.

В своем Instagram Екатерина сообщила, что врачу столичной клиники удалось переубедить артиста. Как поделилась Репьяхова, он связался с Павликом и объяснил, насколько сложное у него положение.

"Очень важная для нас новость: Борис Михайлович уговорил мужа на операцию. Виктора Франковича сами нашли из больницы люди и уговорили. Меня он не слушал. Слава Богу за этих людей", - написала Екатерина.

К слову, Екатерина Репьяхова рассказывала, что Виктор Павлик родился с пороком сердца. Летом прошлого года у певца обнаружили врожденное заболевание, о котором он до этого не знал. Выяснилось, что один из сердечных клапанов вышел из строя и Павлику нужно установить искусственный клапан.

Напомним, ранее жена Виктора Павлика призналась, что любимый больше не хочет детей и назвала причину.

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