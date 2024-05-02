Синоптики предупреждают о вероятности лесных пожаров.

В Украине возможны лесные пожары. Об опасности предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

По их данным, 1-4 мая чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать в восточных, Днепропетровской, Львовской и Тернопольской областях.

Также 2-4 мая угроза лесных пожаров распространится на большинство западных, центральных, Николаевскую, Житомирскую области и Крым.

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Справка УНИАН. Чрезвычайная пожарная опасность -погодные условия, при которых сочетание высокой температуры воздуха и сухой погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров при наличии источников возгорания.

Погода 2 мая - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков. Лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях днем местами пройдет небольшой дождь.

Ветер будет северо-восточный, на западе страны - юго-восточный. Его скорость составит 5-10 м/с.

Температура днем +20°...+25°, а в южной части разогреет до +27°.

На Киевщине, по данным синоптиков, также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем по области составит +20°...+25°, а в Киеве столбики термометров покажут +22°...+24°.

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