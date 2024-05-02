За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 121 боевое столкновение.

Российские войска атакуют на нескольких направлениях. На Авдеевском направлении за минувшие сутки зафиксировано до 40 атак, горячо также было на Бахмутском, Новопавловском, Купянском и Лиманском направлениях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.

Отмечается, что за прошедшие сутки произошло 121 боевое столкновение.

"На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 39 атак в районах населенных пунктов Калиновое, Архангельское, Прогресс, Очеретино, Сокол, Соловьево, Новопокровское, Семеновка, Уманское, Яснобродовка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области", - информирует Генштаб. Видео дня

В то же время на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 20 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спирное, Новое Донецкой области.

На Лиманском направлении отражено 14 атак, осуществленных противником в районах населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 14 атак в районах населенных пунктов Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Берестовое, Копанки Харьковской области; Стельмаховка Луганской области.

Также на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 2 раза атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра, в частности, за прошедшие сутки, совершил 9 безуспешных атак на позиции наших войск.

По данным Генштаба, враг вчера нанес 5 ракетных и 63 авиационных удара, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Новые потери России в Украине

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли поражение по 1 пункту управления, 1 наземной станции управления БпЛА и по 8 районам сосредоточения личного состава противника.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, за минувшие сутки потери России в Украине выросли еще не более тысячи оккупантов и пересекли отметку в 470 тысяч. Так, ликвидировано в течение суток 1 030 российских захватчиков. Общие потери врага теперь составляют 470 870 человек. Противники также потеряли 8 единиц спецтехники, 49 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 23 дрона оперативно-тактического уровня.

Кроме того, "минусовано" и другое важное вооружение оккупантов: 4 средства противовоздушной обороны, 20 артиллерийских систем, 29 боевых бронированных машин и 20 танков и тому подобное.

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